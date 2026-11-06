Что нужно сделать в канун Нового года, чтобы всегда водились деньги

Что сделать перед Новым годом, чтобы были деньги / © Фото из открытых источников

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В канун Нового года хозяева стараются не только подготовить праздничный стол, но и позаботиться о благополучии семьи. По народным поверьям, несколько простых ритуалов помогают привлечь финансовую удачу, обеспечить достаток в доме и встретить следующий год без денежных затруднений. Особое внимание уделяется кошельку, монетам, праздничному столу и завершению старых финансовых дел.

7 вещей, которые нужно сделать до Нового года, чтобы привлечь изобилие

Возвратить долги до 31 декабря. Одна из самых известных народных примет советует завершить все долговые дела еще до наступления Нового года. Считалось, что вместе с невозвращенными деньгами человек переносит в будущий год финансовые проблемы. Поэтому заранее возвращали одолженное, рассчитывались по счетам и старались не оставлять незавершенных денежных договоренностей. Положить в кошелек большую купюру. Встречать Новый год с пустым кошельком считали дурной приметой. Перед праздником советовали положить туда самую большую купюру в доме и несколько монет. Деньги должны оставаться в кошельке в течение новогодней ночи, символизируя постоянный достаток и финансовые поступления. Положить монету под праздничную скатерть. Еще один популярный обряд — спрятать под скатерть на новогоднем столе купюру или несколько монет. По поверью это помогает сохранить благосостояние семьи и обеспечить стабильный денежный поток в течение года. Монеты можно завернуть в красную бумагу или ткань. Встретить Новый год с деньгами в кармане. Перед полуночью положите в карман купюру или монету. Считалось, что пустые карманы символизируют нехватку, а деньги при себе — будущее финансовое благополучие. Некоторые традиции советуют во время боя часов слегка позвонить монетами, чтобы привлечь денежную удачу. Положить лавровый лист в кошелек. Лавр давно ассоциировали с победой, успехом и благополучием. По народным поверьям, один сухой лавровый лист, положенный отдельно в кошелек в канун праздника, должен стать символическим оберегом от финансовых трудностей. Его рекомендовали хранить в течение года. Накрыть щедрый праздничный стол. Полный стол в новогоднюю ночь символизирует достаток и благополучие семьи. Особое значение придавали блюдам из зерновых: кашам, хлебу, пирогам. Зерно в народной культуре олицетворяло плодородие, урожай и материальное благополучие. Поэтому на столе советовали иметь хотя бы одно блюдо с крупой. Навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Перед праздником хозяева убирали дом, выбрасывали сломанные вещи и освобождали пространство от старья. По поверью, чистый и благоустроенный дом привлекает благосостояние, а старые ненужные вещи символизируют застой. Особое внимание уделяли месту, где хранятся деньги: кошельку, ящику или домашнему ящику.

Что не стоит делать в канун Нового года

По народным приметам, чтобы не отпугнуть финансовую удачу, 31 декабря не рекомендовали одалживать деньги, встречать праздник с пустым кошельком и оставлять незавершенными важные финансовые дела. Также пытались не ссориться из-за денег и не начинать новый год с конфликтов.

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Особое значение придавали первому дню января: считалось, что не стоит давать деньги в долг, ведь вместе с ними якобы может уйти из достатка.

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