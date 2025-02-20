Что нужно сделать в морозную погоду, чтобы спасти сад: спасаем плодовые деревья от мха

Если на коре плодовых деревьев появляется мох или лишайники, нужно что-то делать, поскольку их распространение негативно влияет на состояние древесины. Эти микроорганизмы быстро разрастаются, разрушая кору, что вызывает ее преждевременное старение, ослабляет защитные свойства растения и делает его более уязвимым к различным болезням и вредителям. В результате дерево может начать терять силу, плохо плодоносить, а затем и погибнуть.

Специалисты отмечают, что основной причиной активного развития мха и лишайников является недостаточный уход за садом. В частности, они чаще всего появляются в местах с чрезмерной затененостью или в тех случаях, когда обрезка деревьев не производится вообще или выполняется неправильно. Лишайники создают благоприятную среду для размножения бактерий и развития более опасных вредителей, которые могут представлять серьезную угрозу для всего сада.

"Ущерб, который эти микроорганизмы наносят дереву, заключается в замедлении восстановления и развития коры, а также в создании благоприятной среды для развития бактерий и появления более серьезных вредителей", — отмечают специалисты.

Эффективный метод борьбы с мхами и лишайниками – это механическая очистка. Для этого необходимо использовать щетку с капроновой щетиной и тщательно очистить кору всех наростов. Хотя эта процедура требует усилий, она максимально эффективна, поскольку позволяет без применения химических средств вернуть дереву здоровый вид и продлить его жизнь.

Важно отметить, что такие работы следует проводить в правильный период – лучше это делать в зимний сезон, когда дерево находится в состоянии покоя. Оптимальные условия для очистки – морозная и солнечная погода, поскольку в настоящее время кора деревьев менее уязвима к повреждениям. Мороз и отсутствие активного сокодвижения снижают риск инфицирования открытых участков после очищения. Кроме того, зимой мхи и лишайники менее крепко держатся на коре из-за замерзания влаги, что облегчает их удаление без лишнего стресса для растения.

А когда потеплеет, нужно будет опрыскать все деревья пятипроцентным раствором железного купороса. Если деревьев много и они стары и высоки, то лучше весной очень тщательно опрыскать весь сад раствором бордоской смеси. Перед этим нужно проредить деревья, а после обработки побелить деревья.

Чтобы избежать дальнейшего разрастания лишайников, необходимо обеспечить деревьям надлежащий уход: регулярно обрезать лишние ветви для улучшения циркуляции воздуха и доступа солнечного света, проводить профилактическую обработку и поддерживать здоровье растений. Этот комплексный подход поможет поддержать сад в хорошем состоянии и обеспечить богатый урожай.