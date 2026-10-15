Что нужно сделать в саду и на огороде в октябре: какие цветы посадить, что выкопать и как подготовить грядки

Октябрь в саду

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Об осенних работах на приусадебном участке и растениях, которые сохраняют декоративность в октябре, рассказали на YouTube-канале «Наша дача!».

Какие цветы продолжают цвести в октябре

Осеннее похолодание не означает, что клумбы уже лишились своей красоты. Некоторые растения хорошо чувствуют себя при умеренных температурах и могут цвести до первых ощутимых морозов.

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Среди них — вечноцветущие бегонии, которые в прохладную осеннюю погоду нередко сохраняют яркие цветки. Летом сильное солнце и жара могут подавлять их развитие, в то время как умеренное тепло способствует продолжительному цветению.

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Еще одно традиционное украшение осеннего сада — хризантемы. В зависимости от сорта и погодных условий они могут цвести в течение сентября, октября, а иногда и дольше.

Особого внимания заслуживает алисум, способный образовывать многочисленные мелкие цветки даже после завершения летнего сезона. Он переносит кратковременное похолодание, хотя сильные морозы для него губительны.

В октябре также могут оставаться декоративными гаура, ампельные пеларгонии и клубневые бегонии.

Однако теплолюбивые растения в горшках нужно оградить от заморозков. Пеларгонии можно перенести в светлое прохладное помещение, а клубневые бегонии постепенно подготовить к зимнему хранению.

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Когда выкапывать калы и как хранить их зимой

Картофельные калы, выращиваемые в открытом грунте, обычно не оставляют зимовать на клумбах в регионах с морозными зимами.

Осенью их листья постепенно желтеют. Это признак завершения активного роста и перехода растения к периоду покоя. Выкапывать клубни следует до промерзания почвы, осторожно приподнимая их вместе с комом земли.

После выкапывания необходимо:

очистить клубни от лишней почвы, не повреждая поверхность;

просушить его в затененном проветриваемом месте;

после подсыхания удалить остатки листьев;

осмотреть посадочный материал и отбраковать пораженные гнилью экземпляры;

хранить клубни в сухом прохладном месте без минусовых температур.

Мыть клубни перед хранением необязательно. Если их промывали, нужно дождаться полного высыхания поверхности.

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Важно учитывать, что правила зимовки могут отличаться в зависимости от вида кала. Поэтому перед выкапыванием следует уточнить особенности конкретного растения.

Какие цветы можно посадить в октябре

Осень — лучший период для высадки многих весеннецветущих луковичных растений.

В первую очередь это тюльпаны и нарциссы. Также осенью можно высаживать некоторые виды и сорта лилий.

Тюльпаны нуждаются в периоде охлаждения для нормального развития и весеннего цветения. Среди популярных групп — Дарвиновые гибриды с большими бокаловыми цветками, бахромчатые тюльпаны с необычными краями лепестков и махровые сорта, внешне напоминающие пионы.

Высаживать луковицы следует, когда почва на глубине посадки остынет примерно до 8–10 °C. Важно, чтобы к стойким морозам они успели образовать корни.

Обычно глубина посадки составляет примерно 3 высоты луковицы. На тяжелых почвах ее можно уменьшить, а на легких — увеличить. Для тюльпанов выбирают хорошо дренированные участки, где вода не застаивается.

Нарциссы также высаживают осенью, но часто раньше тюльпанов, поскольку им нужно достаточное время для укоренения.

В середине октября посадка может быть запоздалая в регионах с ранними морозами, поэтому нужно ориентироваться на местную погоду. Если луковицы уже приобретены, их лучше высадить без длительного промедления, пока почва пригодна для работы.

Осенняя посадка подходит многим лилиям, в том числе азиатским гибридам. Однако сроки и особенности зимовки зависят от группы и сорта. Для них важны рыхлая, водопроницаемая почва и отсутствие застоя воды у луковиц.

Большие лилии нуждаются в достаточном пространстве для развития, поэтому при посадке следует учитывать будущую высоту и размеры взрослых растений.

Как подготовить грядку к посадке озимого чеснока.

Октябрь — традиционное время высадки озимого чеснока во многих регионах Украины.

Однако дата посадки зависит от погодных условий. Главное, чтобы зубчики успели укорениться до промерзания земли, но не начали активно наращивать листву. Для посадки подходят здоровые зубчики среднего и большого размера, без пятен, гнили и механических повреждений.

Грядку желательно подготовить заранее. очистить от сорняков, разрыхлить почву и при необходимости внести удобрения. Чеснок хорошо растет на плодородных, рыхлых почвах с нейтральной или близкой к нейтральной кислотностью.

При необходимости можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Однако их количество следует определять с учетом состава почвы.

Золу не стоит вносить бесконтрольно. Он имеет щелочную реакцию, поэтому его избыток может усугубить условия выращивания на почвах с высоким показателем pH.

Важно также соблюдать севооборот. Не рекомендуется высаживать чеснок каждый год на одном месте или после других луковых культур.

Что делать в теплице после уборки помидоров

В октябре в неотапливаемых теплицах сезон выращивания томатов обычно подходит к концу.

После уборки растений нужно удалить остатки стеблей, листьев и плодов, особенно если они имеют признаки заболеваний. Также следует очистить опоры, инструменты и другие поверхности, контактировавшие с растениями.

После завершения сезона можно оценить состояние почвы и решить, нужно ли ему улучшение.

Стоит ли сеять сидера осенью

Один из способов ухода за почвой — посев сидеральных культур. Они помогают защищать землю от эрозии, а после разложения остатков могут пополнять запасы органического вещества.

Для осеннего выращивания используют, в частности, озимую рожь и некоторые бобовые культуры. Однако важно учитывать сроки посева. Если до холодов осталось мало времени, не все растения успеют развить достаточную зеленую массу.

Поэтому во второй половине октября целесообразно выбирать культуры в соответствии с местным климатом и условиями теплицы.

Почему огурцы осенью перестают активно расти

Даже если в теплице остаются еще огурцы с завязями, получить полноценный урожай в конце осени бывает сложно. Причина — снижение температуры и сокращение светового дня.

Огурцы принадлежат к теплолюбивым культурам. Холодные ночи замедляют их рост, а при длительном похолодании растения могут терять способность нормально формировать плоды.

Кроме того, осенью на листьях иногда появляются пятна. Они могут быть связаны с температурным стрессом или заболеваниями, в частности ложной мучнистой росой. Однако определять болезнь только при наличии пятен неправильно. Для этого следует оценить их вид, расположение и условия выращивания.

Если теплица не отапливается, а ночью температура сильно падает, поздние посевы огурцов не всегда оправдывают ожидания.

Какие ягоды можно собирать в октябре

В благоприятную осень ремонтантная малина способна плодоносить даже в середине октября.

Это касается сортов, формирующих урожай на побегах текущего года. Среди них Полана и Полонез. Оба сорта выращивают ради осеннего урожая, хотя сроки созревания и вкус ягод могут отличаться.

Полану часто ценят за раннее начало осеннего плодоношения, что особенно важно в регионах с коротким теплым сезоном. Полонез также относится к ремонтантным сортам и при должном уходе может формировать крупные ягоды.

Однако сладость малины зависит не только от сорта. На нее влияют солнечное освещение, температура, количество осадков и степень спелости.

Осенний урожай собирают до заморозков. Если температура резко снижается, часть зеленых ягод может не успеть достичь.

Чем интересен ягодный физалис

Еще одна культура, которая может оставаться на грядках осенью, — съедобный ягодный физалис. Его плоды развиваются внутри тонких оболочек, похожих на бумажные фонарики.

При благоприятных условиях кусты хорошо разрастаются и занимают много места. Поэтому при выращивании нужно учитывать размер взрослого растения и не высаживать его слишком близко к другим культурам. В зависимости от вида и сорта плоды физалиса могут иметь сладковатый вкус с легкой кислинкой. Их используют в свежем виде, для десертов, варенья и других заготовок.

В то же время важно дождаться должного созревания плодов. Незрелый физалис не следует употреблять в пищу, а декоративные виды нельзя автоматически считать съедобными.

Почему нужно убирать цинии и другие отцветшие однолетники

Цинии могут украшать клумбы почти все лето и в начале осени. Однако с наступлением холодной влажной погоды их декоративность постепенно снижается.

Одной из распространенных проблем является мучнистая роса. Это грибное заболевание проявляется беловатым налетом на листьях. Его развитию могут способствовать загущенные посадки, плохая циркуляция воздуха и благоприятные для возбудителя погодные условия. В конце сезона сильно пораженные растения целесообразно убрать с участка.

Больные остатки не следует добавлять к домашнему компоста, если нет условий, обеспечивающих должное обеззараживание материала. После уборки вольноопределяющихся можно удалить сорняки, разрыхлить землю и подготовить место для последующих посадок.

Какую зелень можно выращивать осенью

В октябре на грядках еще могут расти холодостойкие овощные и зеленые культуры.

Среди них:

рукола — быстрорастущая зелень с характерным пикантным вкусом;

кинза — ароматная культура, которая лучше развивается при умеренных температурах;

редис — овощ с относительно коротким периодом выращивания.

При своевременном посеве эти культуры могут давать урожай осенью, особенно при отсутствии ранних сильных морозов. Однако с сокращением светового дня рост растений замедляется. Поэтому для поздних посевов следует учитывать не только температуру, но и освещение.

При необходимости грядки можно защищать агроволокном, помогающим смягчить влияние кратковременного похолодания.

Что еще стоит успеть до морозов

Кроме посадки луковичных цветов и озимого чеснока в октябре целесообразно осмотреть многолетние растения.

В частности, пионы после завершения вегетации постепенно готовят к зимовке. У травянистых пионов надземную часть обычно обрезают после естественного отмирания листьев или их повреждения заморозками.

Молодые посадки деревьев и кустов следует проверить, чтобы они не страдали от пересыхания почвы перед зимой.

В то же время, не следует спешить с чрезмерным утеплением морозостойких культур, пока держится теплая погода. Укрытие, установленное рано, может создавать условия для выпревания.

Октябрь — также удачное время, чтобы оценить урожай этого года, спланировать размещение культур и определить, какие сорта следует выращивать в следующем году.

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