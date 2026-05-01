Что нужно сделать в саду в мае в мае: 8 работ для яркого цветения летом для сада

С повышением температуры и увеличением продолжительности светового дня в мае сады быстро оживают. После зимнего периода растения переходят в фазу активного развития, поэтому этот месяц является решающим для дальнейшего роста и формирования цветения. Специалисты из садовых центров отмечают: именно сейчас стоит не только высаживать культуры, но и внимательно следить за их состоянием.

Об этом сообщило издание Express.

Одной из первых задач в мае является высадка подвесных корзин с летними цветами. Речь идет о таких популярных растениях, как петунии, фуксии и герани. После посадки их рекомендуют на короткое время оставить в защищенном месте, чтобы они лучше прижились, и лишь впоследствии переносить на открытые участки с достаточным количеством солнечного света.

Также май подходит для посева французской и вьющейся фасоли непосредственно в открытый грунт. Благодаря более теплой земле семена лучше прорастают. Для этого важно выбрать солнечный участок, защищенный от ветра, и заранее подготовить почву, обогащенную питательными веществами.

Еще одна важная работа — высадка клумбовых растений. Поскольку риск весенних заморозков в значительной степени проходит, именно май является оптимальным временем для переноса рассады в открытый грунт. Бегонии, бархатцы и петунии позволяют быстро создать яркие композиции в саду, на клумбах и в контейнерах.

С ростом температуры активизируются и вредители. Тля, слизни и другие насекомые могут повреждать растения, поэтому их нужно регулярно осматривать. Специалисты советуют обращать внимание на любые признаки болезней или поражений и при необходимости сразу принимать меры — удалять поврежденные листья или применять соответствующие средства защиты.

Не менее важна работа с комнатными растениями. В мае они также входят в фазу активного роста, поэтому их стоит пересаживать в большие горшки, если корневая система уже заполнила предыдущие. Добавление свежего субстрата и легкая подкормка помогают обеспечить растения необходимыми питательными веществами на летний период.

Отдельное внимание стоит уделить садовым водоемам. Добавление водных растений в мае способствует формированию сбалансированной экосистемы. Такие растения улучшают качество воды, поглощают избыточные питательные вещества и помогают сдерживать рост водорослей, одновременно создавая среду для дикой природы.

Кроме того, именно сейчас рекомендуют высаживать клубни георгин и канн. Для этого следует выбирать хорошо освещенные места с дренированной почвой. При надлежащих условиях эти растения обеспечивают обильное и яркое цветение в течение всего лета.

Завершает перечень работ озеленение затененных участков сада. Для таких условий подходят папоротники и хосты, которые хорошо растут при ограниченном освещении. Они позволяют разнообразить пространство и сделать даже теневые уголки привлекательными.

