Что нужно сделать в сентябре, чтобы весной ваш сад расцвел, как никогда

Сентябрь - хорошая луна, чтобы подготовить клумбу и сад не только к холодам, но и к весеннему цветению.

Что следует сделать в саду в сентябре, рассказала эксперт по садоводству Хелена Джонс в комментарии Express .

Высадите растения

В первый месяц осени важно высаживать в почву кусты, ведь летняя жара прошла. Растения хорошо приживутся и окрепнут. Благодаря этому легко смогут пережить зиму и быть готовыми к цветению в следующем году. Специалистка советует сейчас сажать гортензии, желтушник, обычную скупмию, цеанотус.

В списке сентябрьских дел в саду должна быть посадка многолетних и посев выносливых однолетних растений. Луковицы также можно сажать сейчас, чтобы они смогли укорениться, прежде чем почва станет слишком увлажненной. Это могут быть крокусы, нарциссы, тюльпаны, подснежники, гиацинты.

Уход за растениями

Сентябрь также является идеальным временем по уходу за растениями, поврежденными засухой. Если было мало дождей через несколько жарких летних месяцев, вам следует тщательно полить свои растения и обрезать любые поврежденные части.

Кроме того, следует нанести толстый слой мульчи вокруг основания стебля. В качестве мульчи можно использовать кору деревьев, солома, галька, щебень компост или хорошо перепревший навоз.

Уборка

Подготовка газона к зиме предполагает скашивание травы и введение сорняков. Также важен сбор семян с деревьев и кустов для следующего вегетационного периода. Попытайтесь собрать желуди и каштаны, поскольку они легко прорастают.

Напомним, мы писали о том, какие цветы нужно посадить осенью, чтобы уже в конце марта ваш сад зацвел разноцветием.