Что нужно сделать весной, чтобы яблоки не гнили и были сладкими

Опытные садоводы знают, что работы в саду нужно начинать в первые дни марта. Одной из самых популярных плодовых культур считается яблоня.

И хотя яблоня считается достаточно неприхотливой культурой, может расти на любых почвах, если вы хотите получить высокий урожай, не следует пренебрегать обязательными подкормками. Тем более если дерево уже долгое время растет на участке, каждый год плодоносит.

Часто бывает, что яблоки на ветвях размягчаются, гниют изнутри, плоды опадают или полностью мумифицируются на ветвях. Чаще всего причина такого явления – грибок монилиоз. Это заболевание садовых деревьев вызывается быстро распространяющимся и легко поражающим соседние растения аскомицетом Monilia.

Итак, для яблони особенно полезны:

калий (для роста больших и крепких плодов)

фосфор (для повышения иммунитета и в будущем для морозостойкости)

бор (для сладких и плотных, не ячеистых внутри яблок)

кальций (для минимизации риска опадания не созревших яблок)

Чем обработать дерево

Для обработки деревьев следует использовать карбомид. Берем на 10 л воды 500 граммов карбомида. Сначала полкилограмма карбомида растворяем в теплой, можно даже почти в горячей воде, потому что он в холодной воде очень долго будет растворяться. А затем вливаем 10 литров воды и заливаем этот раствор в опрыскиватель.

В целом весенняя подкормка длится с середины марта до середины апреля, в зависимости от погодных условий.

Ранее мы писали, как вырастить яблоню из семян. Больше об этом читайте в новости.

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