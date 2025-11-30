- Дата публикации
Что нужно сделать во время жарки картошки, чтобы она не прилипала к сковородке: действенный лайфхак
Почему картофель прилипает к сковороде и как жарить правильно: секреты профессиональных поваров.
Многие сталкиваются с одной и той же проблемой: картофель упорно прилипает к сковороде, даже если добавить больше растительного масла. В результате вместо аппетитных ровных золотистых кусочков получается размазанная смесь. Профессиональные повара давно заметили, что дело вовсе не в сковороде или в количестве масла — причина в другом. Есть один очень простой прием, который позволяет пожарить картофель так, чтобы он не прилипал и имел хрустящую золотистую корочку.
Единственный шаг, который нужно сделать, чтобы картофель не прилипал
Перед жаркой картофель нужно хорошо промыть в холодной воде и обязательно высушить. Почему это работает? Картофель содержит большой слой крахмала на поверхности. Именно этот крахмал и становится «клеем», через который кусочки:
прилипают к горячей сковороде;
ломаются;
не румянятся равномерно;
превращаются в кашу вместо хрустящей корочки.
Если промыть картофель несколько раз до прозрачной воды и промокнуть бумажным полотенцем, лишний крахмал исчезнет, и он перестанет цепляться за поверхность сковородки.
Как правильно пожарить картофель, чтобы не прилипал к сковороде
Нарезать картофель одинаковыми кусочками. Так он постепенно обжарится.
Промыть 2 раза в чистую воду. Это снимет максимум крахмала.
Полностью высушить. Влага — враг хрустящей корочки.
Сковорода должна быть хорошо разогрета. Масло добавляют только после прогрева.
Не переворачивать часто. Дайте кусочкам «схватиться» корочкой.