Что нужно сделать во время жарки картошки, чтобы она не прилипала к сковородке: действенный лайфхак

Что делать, чтобы картофель не прилипал к сковороде / © Freepik

Реклама

Многие сталкиваются с одной и той же проблемой: картофель упорно прилипает к сковороде, даже если добавить больше растительного масла. В результате вместо аппетитных ровных золотистых кусочков получается размазанная смесь. Профессиональные повара давно заметили, что дело вовсе не в сковороде или в количестве масла — причина в другом. Есть один очень простой прием, который позволяет пожарить картофель так, чтобы он не прилипал и имел хрустящую золотистую корочку.

Единственный шаг, который нужно сделать, чтобы картофель не прилипал

Перед жаркой картофель нужно хорошо промыть в холодной воде и обязательно высушить. Почему это работает? Картофель содержит большой слой крахмала на поверхности. Именно этот крахмал и становится «клеем», через который кусочки:

прилипают к горячей сковороде;

ломаются;

не румянятся равномерно;

превращаются в кашу вместо хрустящей корочки.

Если промыть картофель несколько раз до прозрачной воды и промокнуть бумажным полотенцем, лишний крахмал исчезнет, и он перестанет цепляться за поверхность сковородки.

Реклама

Как правильно пожарить картофель, чтобы не прилипал к сковороде