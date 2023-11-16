Что нужно сделать женщине после 40-ка, чтобы никогда не быть одинокой: три шага к личному счастью

Нам всем хочется любви, счастья и заботы – это естественные желания любой женщины. А если уже чуть-чуть за сорок, личного счастья нет, и где его искать – неизвестно? Ничего искать не нужно, личное счастье вас обязательно найдет, стоит сделать всего три простых шага ему навстречу. Рассказываем, что нужно для того, чтобы больше никогда не быть одинокой.

Что нужно сделать женщине для того, чтобы никогда не быть одинокой

Шаг №1. Примите четкое решение. Психологи в один голос утверждают, что сначала необходимо определиться, нужен ли вам мужчина и зачем. Это нужно, чтобы у вас сформировалась четкая картина того, какой вы видите свою личную жизнь и с каким мужчиной. Если вам сложно это представить, можно выписать черты характера, черты облика своего идеального партнера. Также представьте, как эти отношения будут приносить вам счастье, или напишите, что вы будете испытывать, находясь во взаимоотношениях со своим будущим мужем.

Психологи в один голос утверждают, что сначала необходимо определиться, нужен ли вам мужчина и зачем. Это нужно, чтобы у вас сформировалась четкая картина того, какой вы видите свою личную жизнь и с каким мужчиной. Если вам сложно это представить, можно выписать черты характера, черты облика своего идеального партнера. Также представьте, как эти отношения будут приносить вам счастье, или напишите, что вы будете испытывать, находясь во взаимоотношениях со своим будущим мужем. Шаг №2. Заботьтесь о своем внутреннем и внешнем состоянии. Уделяйте внимание своему внешнему виду – встаньте перед зеркалом и честно признайтесь себе в том, что бы вы хотели изменить. Секрет в том, если вы будете нравиться себе, вы начнете автоматически нравиться мужчинам. Психологи рекомендуют начинать с маленьких шагов – сменить прическу, приобрести красивое платье, начать делать макияж. То же касается и внутреннего состояния. Если оно вам не нравится, начните его менять – почитайте что-нибудь, вдохновитесь путешествием, запишитесь на танцы, если вы давно об этом мечтали. Эксперты по отношениям отмечают, что у наполненной и счастливой женщины в разы больше поклонников и шансов на счастливую личную жизнь.

Уделяйте внимание своему внешнему виду – встаньте перед зеркалом и честно признайтесь себе в том, что бы вы хотели изменить. Секрет в том, если вы будете нравиться себе, вы начнете автоматически нравиться мужчинам. Психологи рекомендуют начинать с маленьких шагов – сменить прическу, приобрести красивое платье, начать делать макияж. То же касается и внутреннего состояния. Если оно вам не нравится, начните его менять – почитайте что-нибудь, вдохновитесь путешествием, запишитесь на танцы, если вы давно об этом мечтали. Эксперты по отношениям отмечают, что у наполненной и счастливой женщины в разы больше поклонников и шансов на счастливую личную жизнь. Шаг №3. Наращивайте социальную активность. Под лежащий камень вода не течет. Посещайте места, где собираются люди, в частности мужчины. Выставки, кафе, семинары и т.д. – это те места, где люди общаются и обмениваются опытом. Если вам достаточно пугающе знакомиться таким образом, можно начать общение в соцсети, приобщившись к какой-то группе по интересам или на сайте знакомств. Сейчас есть множество возможностей познакомиться с интересными людьми, даже не вставая с дивана, поэтому не игнорируйте их.

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