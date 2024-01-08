Что нужно сеять в январе на рассаду, чтобы получить обильный урожай уже в начале лета

У опытных огородников совершенно нет времени на отдых, даже зимой приходится позаботиться о богатом раннем урожае.

В январе, по словам профессиональных огородников, лучшее время для того, чтобы вырастить рассаду для раннего урожая. Поэтому средний месяц зимы считается идеальным для высадки семян с длительным периодом роста и нуждающихся в стратификации. Рассказываем, что можно высевать уже сейчас, чтобы получить урожай в начале лета.

Что посеять в январе на рассаду: овощные культуры

Выращивать рассаду можно спокойно в доме или в небольшой квартире. Главное, найти дополнительное место для ящиков и правильно удобрять почву. В январе высевают на рассаду такие семена:

корневой сельдерей;

болгарский перец;

баклажаны;

картофель;

помидоры;

петрушку;

зеленый лук.

Что посеять в январе на рассаду: цветы

В это время можно сеять для рассады как однолетние, так и многолетние цветы. Высевая семена, следует соблюдать все условия выращивания, указанные на упаковке. Среди таких цветов:

антирринум или львиный зев;

бегония;

гвоздика;

эустома;

лобелия;

петуния.

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