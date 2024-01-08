Что нужно сеять в январе на рассаду, чтобы получить обильный урожай уже в начале лета

У опытных огородников совершенно нет времени на отдых, даже зимой приходится позаботиться о богатом раннем урожае.
В январе, по словам профессиональных огородников, лучшее время для того, чтобы вырастить рассаду для раннего урожая. Поэтому средний месяц зимы считается идеальным для высадки семян с длительным периодом роста и нуждающихся в стратификации. Рассказываем, что можно высевать уже сейчас, чтобы получить урожай в начале лета.
Что посеять в январе на рассаду: овощные культуры
Выращивать рассаду можно спокойно в доме или в небольшой квартире. Главное, найти дополнительное место для ящиков и правильно удобрять почву. В январе высевают на рассаду такие семена:
- корневой сельдерей;
- болгарский перец;
- баклажаны;
- картофель;
- помидоры;
- петрушку;
- зеленый лук.
Что посеять в январе на рассаду: цветы
В это время можно сеять для рассады как однолетние, так и многолетние цветы. Высевая семена, следует соблюдать все условия выращивания, указанные на упаковке. Среди таких цветов:
- антирринум или львиный зев;
- бегония;
- гвоздика;
- эустома;
- лобелия;
- петуния.
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