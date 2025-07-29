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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Что нужно святить на Яблочный Спас: перечень продуктов в корзину

6 августа украинцы празднуют второй Спас — Яблочный. В народе часто говорили, что вместе с ним уже приходят настоящие осенние морозы. Верующие несут в церковь дары природы, которые после службы освящают. Разбираемся, что нужно положить в корзину.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что кладут в корзину на Яблочный Спас

Что кладут в корзину на Яблочный Спас / © Pixabay

По церковной традиции Яблочный Спас называют Преображение Господне. Происходит название праздника от важного события в жизни Иисуса Христа, когда он на горе Фавор явил трем апостолам свою божественную сущность.

Яблочный Спас: традиции положить в корзину

Согласно давней традиции Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Хотя сам урожай уже убирают. Согласно церковной легенде, яблоки к освящению считаются греховным продуктом.

В корзину на освящение в Яблочный Спас обязательно кладут:

  • яблоки из нового урожая;

  • груши и другие уже созревшие фрукты;

  • хлеб (он является символом семьи);

  • соль;

  • хрен;

  • мед;

  • мак и лекарственные цветы;

  • колосья пшеницы;

  • разнообразную выпечку с яблоками.

Есть и список запрещенных к освящению в этот день продуктов. В частности, в корзину не кладут алкоголь, мясные продукты (идет Успенский пост). Помните, что освященные продукты нельзя выбрасывать.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

В великий церковный праздник Преображения Господня запрещается выполнять любую работу по дому, работать в поле, заниматься строительными или ремонтными делами.

Также не стоит ругаться, ссориться, злословить, оскорблять других или желать кому-нибудь зла. Лучше отложить вышивание, вязание и уборку в доме на другой день.

Продолжается Успенский пост, поэтому стоит отказаться от молочных и мясных продуктов. Хотя на Преображение Господне разрешается ослабление: добавьте в рацион вино и рыбу.

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Дата публикации
Количество просмотров
177
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