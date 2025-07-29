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Что нужно святить на Яблочный Спас: перечень продуктов в корзину
6 августа украинцы празднуют второй Спас — Яблочный. В народе часто говорили, что вместе с ним уже приходят настоящие осенние морозы. Верующие несут в церковь дары природы, которые после службы освящают. Разбираемся, что нужно положить в корзину.
По церковной традиции Яблочный Спас называют Преображение Господне. Происходит название праздника от важного события в жизни Иисуса Христа, когда он на горе Фавор явил трем апостолам свою божественную сущность.
Яблочный Спас: традиции положить в корзину
Согласно давней традиции Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Хотя сам урожай уже убирают. Согласно церковной легенде, яблоки к освящению считаются греховным продуктом.
В корзину на освящение в Яблочный Спас обязательно кладут:
яблоки из нового урожая;
груши и другие уже созревшие фрукты;
хлеб (он является символом семьи);
соль;
хрен;
мед;
мак и лекарственные цветы;
колосья пшеницы;
разнообразную выпечку с яблоками.
Есть и список запрещенных к освящению в этот день продуктов. В частности, в корзину не кладут алкоголь, мясные продукты (идет Успенский пост). Помните, что освященные продукты нельзя выбрасывать.
Что нельзя делать в Яблочный Спас
В великий церковный праздник Преображения Господня запрещается выполнять любую работу по дому, работать в поле, заниматься строительными или ремонтными делами.
Также не стоит ругаться, ссориться, злословить, оскорблять других или желать кому-нибудь зла. Лучше отложить вышивание, вязание и уборку в доме на другой день.
Продолжается Успенский пост, поэтому стоит отказаться от молочных и мясных продуктов. Хотя на Преображение Господне разрешается ослабление: добавьте в рацион вино и рыбу.