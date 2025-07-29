Что нужно святить на Яблочный Спас: перечень продуктов в корзину

Что кладут в корзину на Яблочный Спас / © Pixabay

Реклама

По церковной традиции Яблочный Спас называют Преображение Господне. Происходит название праздника от важного события в жизни Иисуса Христа, когда он на горе Фавор явил трем апостолам свою божественную сущность.

Яблочный Спас: традиции положить в корзину

Согласно давней традиции Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Хотя сам урожай уже убирают. Согласно церковной легенде, яблоки к освящению считаются греховным продуктом.

В корзину на освящение в Яблочный Спас обязательно кладут:

Реклама

яблоки из нового урожая;

груши и другие уже созревшие фрукты;

хлеб (он является символом семьи);

соль;

хрен;

мед;

мак и лекарственные цветы;

колосья пшеницы;

разнообразную выпечку с яблоками.

Есть и список запрещенных к освящению в этот день продуктов. В частности, в корзину не кладут алкоголь, мясные продукты (идет Успенский пост). Помните, что освященные продукты нельзя выбрасывать.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

В великий церковный праздник Преображения Господня запрещается выполнять любую работу по дому, работать в поле, заниматься строительными или ремонтными делами.

Также не стоит ругаться, ссориться, злословить, оскорблять других или желать кому-нибудь зла. Лучше отложить вышивание, вязание и уборку в доме на другой день.

Продолжается Успенский пост, поэтому стоит отказаться от молочных и мясных продуктов. Хотя на Преображение Господне разрешается ослабление: добавьте в рацион вино и рыбу.

Реклама