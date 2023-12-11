Что нужно успеть сделать к Новому году: список 12 важных дел

Как все успеть к Новому году и ничего не забыть

До нового года осталось совсем немного, как всегда хочется завершить все дела до Нового года и встретить Новый год в хорошем настроении, без хлопот и смятения.

Лучше подготовить список дел, которые нужно успеть к Новому году. Если вы не любите писать, можно наговорить на диктофон в телефоне. Подумайте, что вы хотите сделать, определите важные дела и визиты. Чтобы это было легче сделать, мы набросали общий план, который можно адаптировать под свои потребности и сроки.

1. Приведите себя в форму

Еще есть время, чтобы к Новому году привести себя в форму. Если у вас есть лишний вес, самое время от него избавиться, можно позаниматься дома, походить в тренажерный зал. Не обязательно истощать себя диетами, можно перейти на здоровый режим питания, есть правильные и полезные продукты. Сделайте заранее маникюр, педикюр, прическу, чтобы на Новый год выглядеть отлично..

2. Сделайте генеральную уборку

Сделайте общую уборку за пару недель до праздников, чтобы накануне пропилесосить и вытереть пыль. Избавьтесь от хлама. Начните с собственного гардероба. Те вещи, которые вы не носите, но они в хорошем состоянии, отдайте нуждающимся, а если сохранились потрепанные туфли, смело их выбрасывайте. Воспользуйтесь великолепным методом уборки "12-12-12", который поможет быстро навести порядок в доме.

3. Раздайте долги

Перед новым годом лучше распрощаться с долгами. Если вы не можете это сделать полностью, сделайте хотя бы частично. Не забудьте заплатить за коммунальные платежи.

4. Отпустите обиды, поблагодарите и скажите то, что давно хотели сказать

Входить в Новый год с тяжелым сердцем не стоит. Лучше мысленно простить всех обидчиков и сделать определенные выводы по поводу этих людей. Позвоните человеку, с которым из-за каких-то обид вы давно не общаетесь.

Скажите важные слова. Возможно, вы хотите открыть кому-то свои чувства, или не можете решиться помириться со старой подругой.

Составьте или напишите письмо благодарности. – вспомните, что хорошего было в этом году у вас, в окружающем мире. Поблагодарите, начиная с близких, за то, что они просто у вас есть, заканчивая врагами, которые подтолкнули вас к тому, чтобы быть лучше.

5. Купите и упакуйте подарки

Позаботьтесь заранее о подарках для близких, родителей, друзей. Чтобы они понравились, нужно подумать о них заранее. Для создания праздничной атмосферы не забудьте упаковать подарки яркой бумагой и разноцветными лентами.

6. Сделайте доброе дело

В преддверии Нового года вы можете сами стать хорошей феей. Пожертвуйте пусть даже символическую сумму на лечение больному человеку, привезите пакет с продуктами старенькой соседке, задонатите на ВСУ, помогите чем-нибудь переселенцам.

7. Завершите дела, которые для вас важны

Распланируйте свою работу так, чтобы успеть до конца года завершить все важные дела, подтянуть все хвосты и насладиться чувством исполненного долга накануне праздников.

8. Составьте меню, начните покупать продукты

Предварительно продумайте меню на праздничные дни, чтобы в последний момент не заморачиваться этим. Начинайте покупать продукты к празднику, что сэкономит вас время и деньги в канун праздников цены всегда растут.

Найдите рецепт, который хотите попробовать, праздник – прекрасный случай, чтобы воплотить в жизнь новый рецепт и приготовить что-то необычное.

9. Украсьте дом, окно, двор

Подумайте какую елку вы будете ставить. Если у вас искусственный символ года, его можно уже устанавливать и украшать. Достаньте игрушки из антресоли и отряхните их от пыли. Если будете устанавливать живую, подумайте о месте, где она будет стоять. Можно попытаться заменить елку определенными комнатными цветами.

Украсьте помещение гирляндами, светильниками, шариками, задекорируйте окна.

10. Составьте план на 2024 год, загадайте желание

Подумайте, что вы хотите сделать в следующем году, чего добиться, кем стать. Наметьте цели, которых хотите добиться. Продумайте, чего вы ждете от следующего года для себя, семьи, страны. Запишите список желаний.

11. Заранее подумайте о новогоднем наряде

Можно купить новое платье, займитесь его поисками заранее до Нового года, чтобы не переплачивать за него в канун праздника. Или выньте из шкафа и подготовьте ваш любимый наряд. Продумайте свой образ – от обуви до украшений.

12. Посетите родителей, родственников

Обязательно посетите близких родственников, родителей, которые всегда ждут вас. Они всегда будут радоваться небольшому подарку, вкусностям и просто вашему приезду и вниманию.

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