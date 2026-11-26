Работы на огороде

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В конце ноября дачный сезон практически завершается, однако оставлять участок без внимания еще рано. Первые морозы, мокрый снег и сильный ветер могут повредить растения, садовые конструкции и оборудование, если они не подготовлены к холодам.

Последняя неделя осени — удобное время, чтобы проверить состояние сада, упорядочить грядки и позаботиться о дачном хозяйстве. Особенно важно завершить работы, которые после промерзания земли или обильных снегопадов выполнять будет сложнее.

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Что сделать в саду в конце ноября

Защитить плодовые деревья от морозов и грызунов

Молодые яблони, груши и другие плодовые деревья особенно требуют внимания перед зимой. Их кора может пострадать от грызунов, а корневая система от резких температурных колебаний.

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В первую очередь нужно осмотреть приствольные круги. Если слой мульчи размыло дождем или разнесло ветром, его следует обновить. Для мульчирования можно использовать компост, измельченную кору или другие органические материалы. Они помогают снизить колебания температуры почвы и защищают корни.

В то же время мульчу не следует насыпать непосредственно в ствол. Между корой дерева и защитным слоем следует оставлять небольшое свободное пространство, чтобы не создавать условий для чрезмерного увлажнения.

Отдельное внимание уделите защите деревьев от зайцев и мышей. Молодые стволы можно огородить специальной защитной сеткой. Она должна хорошо держаться, но не пережимать кору.

Проверить розы, виноград и теплолюбивые растения

Если розы, виноград или декоративные многолетники покрыты зимой, в конце ноября необходимо проверить состояние защитных конструкций.

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После сильного ветра агроволокно может сместиться, а во время оттепелей под укрытием иногда накапливается излишняя влага.

Следует убедиться, что:

укрывной материал надежно закреплен;

конструкция выдержит снежную нагрузку;

вода не задерживается у основания растений;

укрытие не прижимает и не повреждает побеги.

Не нужно спешить с избыточным утеплением всех растений. Те культуры, которые хорошо переносят местные зимы, часто не нуждаются в дополнительной защите. Слишком плотное укрытие во время длительной оттепели может создавать нежелательную влажность.

Убрать опавшие листья и проверить деревья

В конце осени в саду обычно остается немало опавших листьев. Его следует убрать с дорожек, газона в местах образования плотного слоя и у растений, где скапливается чрезмерная влага. Здоровые листья можно использовать для приготовления листового перегноя или добавить в компоста.

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В то же время не обязательно убирать сад к совершенно чистой земле. Часть здоровых листьев можно оставить на клумбах как естественный защитный слой. Оно также создает среду для зимовки полезных насекомых.

При осмотре деревьев также следует обратить внимание на сломанные ветки, поврежденные опоры и крепление молодых саженцев.

Однако массовую обрезку плодовых деревьев в конце ноября проводить не обязательно. В частности, сливы, вишни, черешни и другие косточковые культуры не рекомендуют обрезать зимой из-за повышенного риска отдельных заболеваний.

Что сделать на огороде в последнюю неделю ноября

Проверить грядки с озимым чесноком и луком

Если осенью в огороде высадили озимый чеснок или лук, перед зимой нужно осмотреть грядки.

Особенно важно проверить, не размыло ли землю после сильных дождей и не оголились ли посаженные зубчики или луковицы. Если почва еще не промерзла, поврежденные участки можно осторожно выровнять и при необходимости добавить мульчу.

Для защиты грядок используют солому, сухие листья или другой подходящий материал. Однако не стоит создавать слишком плотный мокрый слой, удерживающий лишнюю влагу.

Потребность в дополнительном укрытии зависит от погоды, состояния почвы и мульчирования. Если грядки хорошо подготовлены, лишний раз вмешиваться не нужно.

Подготовить пустые грядки к зиме

После уборки урожая на огороде могут оставаться пустые участки. Если почва еще не промерзла и не переувлажнена, можно завершить их подготовку.

Прежде всего, следует убрать остатки больных растений, старые подвязки и другие материалы, которые не должны оставаться на грядках. Здоровые растительные остатки можно компостировать.

Для улучшения почвы на свободных участках можно распределить слой зрелого компоста. Также допустимо оставить землю под органической мульчей.

Перекопывать мокрую или мерзлую почву не стоит. Такие работы лучше проводить в соответствующих условиях, чтобы не повредить его структуру.

Проверить теплицу

Неотапливаемая теплица также требует подготовки к зиме. В конце ноября стоит осмотреть ее каркас, дверь, крепеж и покрытие. Если конструкция повреждена, сильный ветер или вес снега могут усугубить ситуацию.

Из теплицы нужно убрать остатки отплодоносящих культур, использованные подвязки и ненужные емкости. Желательно также вымыть загрязненные полки и рабочие поверхности, а садовый инвентарь перенести в сухое место.

Если в теплице остаются зимние посадки, необходимо обеспечить им условия в соответствии с потребностями конкретной культуры.

Какие работы провести на даче перед зимой

Слить воду из труб, шлангов и системы полива.

Одно из важнейших дел в конце ноября — подготовить водоснабжение к морозам. Вода, остающаяся в трубах, кранах, шлангах или системе полива, при замерзании расширяется. Из-за этого оборудование может треснуть или потерять герметичность.

Если дача зимой не отапливается постоянно, необходимо:

перекрыть подачу воды;

слить воду из доступных труб и наружных кранов;

отсоединить садовые шланги и освободить их от воды;

подготовить систему автоматического полива к зимнему хранению;

проверить емкости, насосы и другое оборудование, в котором может оставаться вода.

Для сложных систем полива может потребоваться специальная процедура продувки в соответствии с инструкцией производителя.

Убрать садовый инструмент

Лопасти, тяпки, секаторы и другой инвентарь желательно очистить от земли и растительных остатков.

Металлические части нужно высушить, а инструменты с движущимися механизмами — проверить и при необходимости смазать в соответствии с рекомендациями производителя.

Садовую технику следует подготовить к хранению согласно инструкциям для конкретной модели.

Также следует убрать в сухое место пустые горшки, лейки, шланги и другие вещи, которые могут повредиться из-за мороза.

Проверить дачные здания и конструкции

Перед зимой необходимо осмотреть хозяйственные постройки, навесы, заборы и садовые опоры. Прежде всего следует проверить, нет ли расшатанных креплений, поврежденных элементов кровли или мест, через которые вода попадает внутрь.

В отдельном внимании нуждаются водостоки. Если они забиты листьями, вода может накапливаться и замерзать во время морозов.

Можно ли сажать деревья и цветы в конце ноября

В конце осени посадочный сезон не всегда полностью завершен. Если земля остается незамерзшей и пригодной для работы, можно высаживать некоторые деревья и кусты в состоянии покоя.

В то же время, возможность такой посадки зависит от погоды. В промерзшую почву высаживать растения не следует.

Это касается и луковичных цветов. Если тюльпаны не успели посадить осенью, сделать это можно, пока земля остается пригодной для копания. Однако после промерзания грунта посадку лучше отложить.

Важно также учитывать особенности конкретных сортов и культур, поскольку далеко не все растения все равно хорошо переносят позднюю посадку.

Чего не стоит делать в саду и огороде в конце ноября

В этот период важно не только завершить необходимые работы, но и избежать действий, которые могут навредить растениям перед зимовкой.

Прежде всего не следует проводить интенсивную обрезку всех деревьев и кустов без учета их вида. Для некоторых культур такая процедура в конце осени нежелательна.

Также следует отказаться от внесения азотных удобрений с целью стимулирования роста. В преддверии морозов активное развитие новых побегов не требуется.

Не рекомендуется перекапывать переувлажненные грядки, укрывать растения герметичными материалами без вентиляции и оставлять воду в наружных поливных системах.

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