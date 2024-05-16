Что нужно выбросить из дома, чтобы избавиться от бедности и невзгод

Иногда, чтобы избавиться от невзгод, стоит просто навести порядок в своем доме – перебрать вещи и выбросить все ненужнное. Так поступали наши предки, чтобы привлечь в свой дом счастье и достаток. Рассказываем, что нужно выбросить, чтобы избавиться от неприятностей и проблем с деньгами.

Что притягивает бедность и невзгоды: какие вещи нужно немедленно выбросить из дома

Разбитое или пощербленное зеркало. В древности зеркало было предметом роскоши. Считалось, что оно несёт положительную энергетику и притягивает деньги в дом. Но если зеркало имело какие-то дефекты, его сразу выносили, потому что оно превращало энергию богатства в энергию бедности. Поэтому от такого зеркала лучше избавиться, чтобы не навлечь финансовых проблем. Также не следует вешать зеркало напротив двери, чтобы не утекали деньги из дома.

В древности зеркало было предметом роскоши. Считалось, что оно несёт положительную энергетику и притягивает деньги в дом. Но если зеркало имело какие-то дефекты, его сразу выносили, потому что оно превращало энергию богатства в энергию бедности. Поэтому от такого зеркала лучше избавиться, чтобы не навлечь финансовых проблем. Также не следует вешать зеркало напротив двери, чтобы не утекали деньги из дома. Старый затертый веник. Ранее венику придавали особое магическое значение, он считался главным инструментом домового. Именно веником домовой наводит порядок, очищая дом от нищеты и злых духов. А если вы будете держать стертый веник в своем доме, домовой может обидеться и начнет портить вам жизнь. В частности, он может навлечь финансовые трудности.

Ранее венику придавали особое магическое значение, он считался главным инструментом домового. Именно веником домовой наводит порядок, очищая дом от нищеты и злых духов. А если вы будете держать стертый веник в своем доме, домовой может обидеться и начнет портить вам жизнь. В частности, он может навлечь финансовые трудности. Пощербленная и битая посуда. Такие предметы обладают негативной энергетикой, поэтому будут притягивать в ваш дом безденежье и всяческие невзгоды. Надо немедленно избавиться от такой посуды, чтобы уберечься от финансовых проблем.

Такие предметы обладают негативной энергетикой, поэтому будут притягивать в ваш дом безденежье и всяческие невзгоды. Надо немедленно избавиться от такой посуды, чтобы уберечься от финансовых проблем. Пустые бутылки. Некоторые имеют привычку хранить стеклянную тару для хозяйственных нужд, но делать этого не стоит. Потому что пустая посуда может спровоцировать отток финансов, поэтому ее лучше вбросить или наполнить чем-нибудь.

Некоторые имеют привычку хранить стеклянную тару для хозяйственных нужд, но делать этого не стоит. Потому что пустая посуда может спровоцировать отток финансов, поэтому ее лучше вбросить или наполнить чем-нибудь. Поломанные часы. Если ваши любимые часы больше не работают, их следует отремонтировать или выбросить. Поскольку такая вещь может спровоцировать застой в делах и нехватку финансов.

Если ваши любимые часы больше не работают, их следует отремонтировать или выбросить. Поскольку такая вещь может спровоцировать застой в делах и нехватку финансов. Старая обувь. Если в вашем шкафу есть старая поношенная обувь, которая имеет видимые дефекты, от нее нужно немедленно избавиться. Поврежденные ботинки способны накапливать отрицательную энергетику, что может перекрыть ваши денежные потоки.

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