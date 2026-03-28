Что обрезать в апреле для обильного цветения и урожая: эксперт назвал 5 растений

Обрезка в апреле способствует быстрому заживлению срезов и появлению новых побегов. Эксперт рассказал, какие растения стоит подрезать и какие инструменты обеспечат лучший результат.

Яблоня

Апрель считается оптимальным периодом для обрезки части садовых растений, ведь именно в это время они выходят из зимнего покоя и начинают активно расти. Правильная обрезка помогает сформировать более густую крону, стимулирует новые побеги и влияет на дальнейшее цветение или плодоношение.

Эксперт по садовым инструментам Марк Хьюетт объясняет: в этот период срезы быстрее заживают, а энергия растений направляется на развитие новых ветвей. В то же время важно использовать соответствующие инструменты, ведь некачественные или тупые могут повредить ткани и сделать растения уязвимыми к болезням.

В перечень культур, которые стоит обрезать в апреле, входят розы, будлея, гортензия метельчатая, лаванда и яблоня. Для каждой из них существуют свои рекомендации.

  • Розы советуют обрезать после завершения сильных заморозков, когда почки уже начали набухать. Первым делом удаляют поврежденные или сухие побеги, а здоровые укорачивают до внешней почки, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию. Для этого лучше всего подходит острый обходной секатор, который дает чистый срез.

  • Будлею можно обрезать достаточно сильно — стебли укорачивают примерно до 30-60 сантиметров. Это позволяет сохранить компактную форму куста и стимулирует активный рост. В работе используют прочные секаторы или сучкорезы, поскольку старые ветви могут быть твердыми.

  • Гортензию метельчатую обрезают весной, ведь она формирует цветы на молодых побегах. Прошлогодние стебли укорачивают до пары сильных почек, чтобы поддержать форму растения и стимулировать рост. Здесь важна точность, поэтому нужны хорошо заостренные секаторы.

  • Лаванду подрезают осторожно: удаляют сухие части и слегка формируют куст, не затрагивая старую деревянистую часть. Легкая обрезка помогает сохранить компактную форму и способствует обильному цветению.

  • Яблони нуждаются только в легкой весенней обрезке. С дерева убирают сухие, поврежденные или те ветви, которые перекрещиваются, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Для толстых ветвей используют сучкорезы с длинными ручками, которые позволяют делать чистые и безопасные срезы.

Напомним, темные места в саду не обязательно оставлять пустыми. Садовник поделился подборкой растений, которые растут в тени и украшают участок.

