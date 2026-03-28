Что обрезать в апреле для обильного цветения и урожая: эксперт назвал 5 растений

Апрель считается оптимальным периодом для обрезки части садовых растений, ведь именно в это время они выходят из зимнего покоя и начинают активно расти. Правильная обрезка помогает сформировать более густую крону, стимулирует новые побеги и влияет на дальнейшее цветение или плодоношение.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Эксперт по садовым инструментам Марк Хьюетт объясняет: в этот период срезы быстрее заживают, а энергия растений направляется на развитие новых ветвей. В то же время важно использовать соответствующие инструменты, ведь некачественные или тупые могут повредить ткани и сделать растения уязвимыми к болезням.

В перечень культур, которые стоит обрезать в апреле, входят розы, будлея, гортензия метельчатая, лаванда и яблоня. Для каждой из них существуют свои рекомендации.

Розы советуют обрезать после завершения сильных заморозков, когда почки уже начали набухать. Первым делом удаляют поврежденные или сухие побеги, а здоровые укорачивают до внешней почки, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию. Для этого лучше всего подходит острый обходной секатор, который дает чистый срез.

Будлею можно обрезать достаточно сильно — стебли укорачивают примерно до 30-60 сантиметров. Это позволяет сохранить компактную форму куста и стимулирует активный рост. В работе используют прочные секаторы или сучкорезы, поскольку старые ветви могут быть твердыми.

Гортензию метельчатую обрезают весной, ведь она формирует цветы на молодых побегах. Прошлогодние стебли укорачивают до пары сильных почек, чтобы поддержать форму растения и стимулировать рост. Здесь важна точность, поэтому нужны хорошо заостренные секаторы.

Лаванду подрезают осторожно: удаляют сухие части и слегка формируют куст, не затрагивая старую деревянистую часть. Легкая обрезка помогает сохранить компактную форму и способствует обильному цветению.

Яблони нуждаются только в легкой весенней обрезке. С дерева убирают сухие, поврежденные или те ветви, которые перекрещиваются, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Для толстых ветвей используют сучкорезы с длинными ручками, которые позволяют делать чистые и безопасные срезы.

