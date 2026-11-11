Что обязательно нужно сделать на даче до морозов: важные работы, о которых часто забывают

Подготовка дачи к зиме

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Об осенних работах на загородном участке рассказал автор садоводческого канала «Наша дача». Он поделился своим опытом подготовки дома, водопровода, сада, цветников и теплицы к зимнему периоду.

Как защитить водопровод и бойлер от замерзания

Одна из важнейших задач перед зимой — подготовить систему водоснабжения, особенно если дачный дом не будет отапливаться постоянно.

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Автор рассказал, что раньше поддерживал в доме температуру примерно +5…+10 °C с помощью электрокамина, который можно было дистанционно включать через умную розетку. Однако прошлой зимой из-за длительного отсутствия электроэнергии отопление перестало работать, вода в трубах замерзла, а весной пришлось заменять поврежденную систему.

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Чтобы избежать повторения такой ситуации, в этом году хозяева решили полностью слить воду из бойлера и водопровода.

Перед морозами следует:

Перекрыть подачу воды в дом.

Слить воду из труб, смесителей и водонагревателя в соответствии с инструкциями изготовителей.

Проверить участки трубопровода, где вода может оставаться после обычного сливания.

Подготовить насосное оборудование и наружные водопроводные линии к зимнему хранению.

Важно помнить, что простого открывания кранов не всегда достаточно. В трубах, фильтрах, насосах и других элементах системы может оставаться вода, способная повредить оборудование во время замерзания.

Не забудьте о садовом опрыскивателе

Еще одна вещь, которая может пострадать от мороза — садовый опрыскиватель.

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Автор видео упомянул случай, когда остатки воды внутри оборудования замерзли и повредили пластиковый корпус. Поэтому весной пришлось покупать новый опрыскиватель.

Поэтому после завершения сезонных работ необходимо опорожнить бак, слить остатки жидкости из шлангов и насоса, промыть оборудование в соответствии с инструкцией и дать ему высохнуть. Особое внимание следует уделить клапанам и соединениям, в которых может задерживаться вода.

Какие цветы нужно выкопать перед зимой

Не все декоративные растения способны пережить морозы в открытом грунте. Некоторые теплолюбивые цветы необходимо выкапывать осенью и хранить до весны в защищенном от морозов помещении.

Картофель садовых кал нужно выкопать до сильных морозов. После выкапывания их подсушивают, очищают от остатков земли и хранят в прохладном месте при температуре примерно +5…+10 °C. Важно периодически проверять клубни, чтобы вовремя заметить признаки гниения.

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Картофельные бегонии могут продолжать цвести даже поздней осенью, однако заморозков не выдерживают. После завершения вегетации клубни выкапывают, подсушивают и хранят в прохладном помещении. Если бегонии растут в горшках, их можно перенести в защищенное от мороза место.

Корнекартофеля георгин не выдерживают промерзания почвы. Обычно георгины выкапывают после первых легких заморозков, когда надземная часть начинает отмирать. Стебли обрезают, корнекартофель просушивают и хранят при температуре примерно +4…+8 °C, не допуская пересыхания.

Картофельные луковицы гладиолусов также нужно выкапывать на зиму. Обычно это делают через 30–45 дней после завершения цветения, не дожидаясь сильных морозов. После выкапывания их очищают, хорошо просушивают и хранят в сухом прохладном месте.

Канны особенно чувствительны к низким температурам. После первых легких заморозков их корневища выкапывают вместе с комом земли и переносят на хранение. Оптимально держать их в прохладном помещении при температуре примерно +5…+10 °C, не допуская полного пересыхания.

Важно помнить, что условия зимнего хранения разных растений отличаются. Одним нужна сухая среда, другим умеренная влажность, чтобы корневища или корнекартофеля не пересыхали. Поэтому перед хранением цветы лучше рассортировать по видам и регулярно проверять их состояние.

Когда и как обрезать клематисы осенью

Клематисы также нуждаются в подготовке к зиме. Однако сроки и способ обрезки зависят от того, к какой группе относится растение. Неправильная обрезка может привести к тому, что в следующем году клематис не зацветет или будет цвести значительно слабее.

Клематисы первой группы цветут на побегах в прошлом году, поэтому осенью их обычно не обрезают. Достаточно удалить сухие, поврежденные и слабые ветки. Основную формовочную обрезку при необходимости проводят после цветения.

Клематисы второй группы цветут как на прошлогодних, так и молодых побегах. Осенью их обрезают умеренно, удаляя слабые и поврежденные стебли и при необходимости укорачивая здоровые побеги. Сильная обрезка может лишить растение первой волны цветения в следующем году.

Клематисы третьей группы образуют цветы на побегах текущего года, поэтому нуждаются в сильной обрезке. Поздней осенью, после завершения вегетации, их стебли укорачивают примерно до 15-30 см над землей, оставляя две-три пары здоровых почек. Весной растение выпустит новые побеги, на которых и появятся цветы.

Обрезать клематисы лучше после завершения активного роста, когда листья начинают желтеть и подсыхать. В большинстве регионов Украины это приходится на октябрь-ноябрь, однако точные сроки зависят от погоды. Молодые растения и менее морозостойкие сорта после обрезки следует дополнительно защитить мульчей у основания куста.

Что нужно сделать в теплице после уборки урожая

После завершения сезона теплицу необходимо подготовить к зиме. Это поможет сохранить плодородие почвы, уменьшить риск распространения болезней и создать благоприятные условия для выращивания растений в следующем году.

В первую очередь нужно убрать остатки растений, сорняки и систему капельного полива. Шланги и другое оборудование следует очистить от остатков воды, чтобы они не повредились во время морозов.

После уборки следует позаботиться о почве. Для улучшения его плодородия можно внести органические удобрения, включая компост или гранулированный куриный помет. Последний используют в соответствии с рекомендациями производителя, поскольку чрезмерное количество может привести к накоплению солей и питательных веществ в земле. После внесения удобрений почву при необходимости разрыхляют или перекапывают.

Особое внимание осенью следует уделить поливу теплицы. В отличие от открытых грядок земля под накрытием не получает достаточного количества дождевой и талой воды. Поэтому даже поздней осенью она может оставаться слишком сухой. Если почва сухая, до наступления морозов следует провести влагозарядный полив, увлажнив землю примерно на 20 см вглубь. Это поможет восстановить запасы влаги и поддержать естественные процессы разложения органических веществ.

В то же время излишне заливать теплицу не нужно. Количество воды зависит от состояния почвы, ее структуры и уровня влажности.

Также в конце сезона желательно помыть внутренние поверхности теплицы, очистить конструкцию от грязи и растительных остатков, проверить крепление и целостность покрытия. Это поможет подготовить постройку к зимним погодным условиям и следующему сезону.

Можно ли пересаживать гортензии осенью

Осень может быть удачным временем для пересадки гортензий, особенно если кусты разрослись, им не хватает пространства или они оказались в тени деревьев. Однако важно правильно выбрать время и подготовить растения к пересадке.

Лучше пересаживать гортензии в начале осени, когда сильная жара уже прошла, но до промерзания почвы остается по меньшей мере 4-6 недель. В этот период растение имеет больше шансов укорениться на новом месте до зимы.

Для пересадки следует выбрать участок с достаточным количеством рассеянного света, защищенный от сильного ветра. Гортензии лучше растут в плодородной, рыхлой и умеренно влажной почве без застоя воды.

При пересадке важно максимально сохранить корневую систему. Для этого куст выкапывают с большим комом земли и осторожно переносят в заранее подготовленную посадочную яму. Корневую шейку оставляют примерно на том же уровне, на котором она была до пересадки.

После посадки гортензию необходимо обильно полить, а землю вокруг куста замульчировать корой, торфом или компостом. Это поможет сохранить влагу и защитить корни от резких перепадов температуры.

Осенью лучше пересаживать хорошо укорененные метельчатые и древовидные гортензии. Крупнолистные сорта более чувствительны к морозам, поэтому в регионах с холодными зимами их пересадку часто более целесообразно перенести на весну. Если же до устойчивых морозов осталось мало времени, пересадку любой гортензии лучше отложить до следующего сезона.

Что еще стоит успеть до морозов

В конце осени важно не только подготовить растения к зиме, но и проверить состояние сада, огорода и хозяйственного оборудования. Даже несколько простых работ помогут уйти от проблем весной.

Прежде всего следует обратить внимание на озимые посадки. Если позволяют погодные условия, можно завершить высадку тюльпанов и озимого чеснока. Главное, чтобы почва не была промерзшей, а растения имели достаточно времени для укоренения.

Также необходимо проверить грядки, на которых остаются поздние овощи и зелень. Редис, салат и другие холодостойкие культуры желательно собрать до сильных морозов. Теплолюбивые растения, в частности ягодный физалис, не выдерживают значительного снижения температуры, поэтому урожай следует убрать раньше времени.

Отдельное внимание следует уделить многолетним растениям. Молодые кусты и чувствительные к морозам культуры при необходимости мульчируют, а из грядок и клумб убирают растительные остатки с признаками заболеваний.

Не менее важно подготовить к зиме систему водоснабжения. Если скважина или наружный водопровод не будут использоваться зимой, необходимо защитить трубы, насосы и другое оборудование от замерзания.

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