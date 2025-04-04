Что обязательно нужно сделать перед Пасхой 2025 года: семь основных дел

Что обязательно нужно сделать перед Пасхой / © unsplash.com

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Обновление пространства дома и во дворе

Перед Пасхой принято не просто наводить порядок, а действительно «освежать» дом — тщательно вымывать все до блеска, расчищать завалы, разбирать шкафы, избавляться от лишнего и ненужного. Особое внимание уделяется тем уголкам, которые обычно остаются без внимания во время обычной уборки.

До Чистого четверга следует также закончить все дела на огороде и в саду, ведь во время Пасхальных праздников тяжелый труд считается неуместным. В древности люди верили, что дом должен быть чистым и ухоженным уже в Страстную пятницу.

Новый наряд и праздничный текстиль

Еще с давних времен украинцы заботились о внешнем виде к Пасхе: заранее готовили праздничную одежду и украшали пасхальные корзины вышитыми полотенцами. Было хорошим обычаем купить что-нибудь новенькое к празднику — хотя бы одну вещь для себя, а детям обязательно дарили обновки.

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Пасхальное полотенце — неотделимая часть праздника

Хозяйки всегда с особой любовью готовили вышитые полотенца, которыми застелили дно пасхальной корзины. Такой текстиль считался не только украшением, но и оберегом, поэтому к его выбору относились с уважением.

Что положить в корзину

Выпекание куличей традиционно начинали в Чистый четверг. Готовили один большой кулич для освящения, а еще несколько меньших, чтобы угощать друзей и родственников.

А вот расписывание писанок и окрашивание пасхальных яиц обычно оставляли на субботу перед Пасхой. Издавна наши предки брали писанки с собой, когда шли в гости на праздник — дарили их как пожелания радости, благополучия, здоровья и гармонии в доме.

Последние дни перед Пасхой: духовная подготовка

Всю неделю накануне Пасхи, известную как Страстную, имеет особое значение. И вот, какие семь дел важно сделать в эти дни:

в понедельник верующие чествуют Святого Иосифа — фигуру, которая, как и Иисус, была предана людьми;

во вторник в храмах читают притчи, которые Иисус говорил в Иерусалиме, напоминая о мудрости и силе веры;

среда связана с мучительным упоминанием об Иуде — ученике, который предал Учителя за тридцать монет, поэтому день проводят в молитве и заглаживании своих грехов;

все домашние заботы и уборки следует завершить до четверга, ведь с Чистого четверга начинается время тишины и молитвы. По народному обычаю, именно в этот день еще до восхода солнца стоит искупаться, чтобы очиститься не только телом, но и получить защиту от болезней на целый год;

в Страстную пятницу — день глубокой скорби — некоторые верующие полностью воздерживаются от еды до вечерней службы, почитая страдания Иисуса;

Большая суббота завершает неделю тишины и ожидания. В этот день совершается особенная Литургия, на которой впервые торжественно звучит благость о Воскресении Христа.