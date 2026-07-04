Морковь. / © Pixabay

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Чтобы осенью собрать большую, ровную, сочную и сладкую морковь, ухаживать за ней нужно в течение лета. Именно в этот период растение активно формирует корнеплод. Ведь даже незначительные ошибки могут сказаться на будущем урожае.

Что на грядке следует сделать в июле, чтобы морковь выросла большой, читайте в ТСН.ua.

Морковь относительно просто выращивать. Впрочем, уходом не следует пренебрегать, особенно в июле, когда корнеплод активно растет и утолщается. Иначе — плоды будут тонкими, деформированными и несладкими.

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Что следует сделать с морковью в июле

Именно в июле морковь активно наращивает корнеплод и накапливает сахара, от которых зависит его вкус, сочность и размер. Если в этот период уделить грядкам немного внимания, осенью можно получить уровни, крупные и сладкие корнеплоды.

Что рекомендуют сделать огородники уже сейчас:

прореживание — если овощи высеяны слишком густо, следует вручную удалить самую слабую лестницу;

пропалка — все сорняки, растущие между рядами, необходимо регулярно вырывать;

мульчирование — после сильных осадков следует разрыхлить почву вдоль рядов моркови сапой, а затем покрыть ее мульчей — соломой или тонким слоем компоста;

окучивание — если верхушки корнеплодов видны из-под земли, их надо окучить землей, чтобы защитить верхушки от воздействия солнечного света.

Важно удобрение моркови летом. Ее следует хорошо снабжена фосфором и калием. Также ее можно полить навозом или посыпать древесной золой вдоль рядов. Эти удобрения сделают морковь больше и слаще.

Вместо этого следует отказаться от азота. Он, а также тяжелая и глинистая почва являются распространенными причинами растрескивания корней моркови.

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Важен полив моркови, ведь овощ не переносит ни излишка, ни недостатка воды. Морковь может трескаться, если получает большое количество воды после продолжительной засухи. Она пытается поглотить как можно больше жидкости, что приводит к повреждению тканей из-за повышенного внутреннего давления.

Напомним, мы писали о том, чем удобрить почву, чтобы получить качественный урожай.

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