Что обязательно нужно сделать с розами в сентябре: совет опытного садовода

Уход за розами осенью: что нужно сделать в сентябре

Розы порадуют вас пышным цветением, если в сентябре вы позаботитесь о них и проделаете одну важную для растений манипуляцию, рекомендует садовник Монти Дон.

Что нужно обязательно сделать с розами в сентябре

Кусты розы в сентябре нуждаются в обязательной обрезке. Обрезка не только сохраняет здоровье кустов, но и способствует появлению новых цветов весной. Она имеет решающее значение для формирования растения и обеспечивает его энергичный и контролируемый рост.

"Я знаю, что некоторые садоводы волнуются из-за обрезки роз, но много кустарниковых сортов, таких как галиция, английские розы, альба или гибридные вечнозеленые розы, лучше всего просто обрезать ножницами в любое время этого месяца", — отмечает Монти.

По мнению садовника, не стоит волноваться о положении или об угле срезов, а «отрезать все длинные, неровные побеги, словно вы обрезаете живую изгородь» и оставить компактный, слегка изогнутый куст, который составляет примерно две трети своего прежнего размера.

В марте нужно осмотреть куст, удалить любые поврежденные стебли, чтобы «сохранить его здоровым и заполненным цветами в следующем году».

После обрезки розы нужно хорошо полить – это хорошее время, чтобы снова регулярно поливать розы.

Также после обрезки нужно нанести новый слой мульчи, которая защищает от перепадов температуры и помогает удерживать влагу в почве, предотвращая повреждения корней во время жаркой погоды и засухи. Хорошо замульчированные садовые грядки будут нуждаться и в меньшей прополке. Мульчирование роз также поможет обеспечить их необходимыми питательными веществами, поскольку вещества начинает разлагаться в почве.

Специалисты также советуют после обрезки опрыскивать цветок известковой серой, что поможет уничтожить споры грибов и яйца вредителей, обычно появляющиеся в начале весны.

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