Что обязательно нужно сделать в марте для пышных кустов лаванды: как обрезать, чем подкормить растение

Уход за лавандой

Март является определяющим месяцем по уходу за лавандой, ведь именно в этот период закладывается основа для формирования густого куста и его будущего обильного цветения. Это декоративное растение отличается своей неприхотливостью и способностью одинаково хорошо развиваться как в открытом грунте сада, так и в ограниченном пространстве контейнеров. Однако чтобы кусты не теряли своей декоративности и радовали пышностью, ранней весной критически важно уделить внимание восстановлению баланса питательных веществ в почве и проведению качественной формовочной стрижки.

Как обрезать лаванду весной: три типа ухода

Профессиональные садоводы выделяют три основных вида мартовской обрезки, каждый из которых выполняет свою функцию. Проводить их следует как можно раньше, как только сойдет снег и установится относительно теплая погода без угрозы сильных морозов. Ранняя стрижка, выполненная до пробуждения почек, позволяет растению не тратить силы на лишние побеги и стимулирует быстрое первое цветение, а впоследствии и повторное — в начале осени.

Первым этапом является санитарная обрезка, во время которой удаляют все сухие веточки и части куста, которые разломились под тяжестью снега. Далее переходит очередь к формирующей обрезке, которая является ключевой для молодых кустов возрастом два-три года. Такие растения укорачивают до высоты десяти-двенадцати сантиметров от земли, придавая кусту формы полушария. Это заставляет каждую верхушку разветвляться, делая куст максимально плотным и аккуратным. Для совсем молодых растений, высаженных в прошлом сезоне, рекомендуется проводить легкую стрижку каждые три-четыре недели в течение лета, чтобы сформировать идеальную структуру, даже если это приведет к потере первого цветения.

Для потерявших форму старых кустов применяют омолаживающую обрезку. Если форма растения совсем не устраивает, одревесневающие ветки можно вырезать радикально, однако опытные специалисты советуют делать это постепенно — омолаживать только половину куста за один сезон. Это дает растению больше шансов на выживание и позволяет сохранить цветение на оставшейся части. Важно всегда следить, чтобы на ветке ниже места среза оставались живые внутренние почки, из которых уйдут новые молодые побеги.

Улучшение почвы и домашние методы подкормки лаванды

Для идеального развития лаванда нуждается в солнечных участках с легкой и, что самое важное, некислой почвой.

Если земля на участке имеет повышенную кислотность, ее можно эффективно улучшить с помощью простого и доступного домашнего средства измельченной яичной скорлупы. Она выступает природным источником кальция, который не только сбалансирует химический состав почвы, но и активно стимулирует рост самого растения, причем чем мельче порошок, тем быстрее полезные элементы начнут действовать. Помимо сухой скорлупы, опытные садоводы советуют использовать настой из нее или несоленую воду, оставшуюся после варки яиц, поскольку в ней сохраняются полезные вещества, положительно влияющие на развитие корневой системы.

Чем подкормить лаванду в марте

Главная цель мартовской подкормки — дать растению азот, поскольку именно этот элемент отвечает за рост новых зеленых побегов. Однако чистый азот (например, аммиачная селитра) может быть слишком агрессивен для лаванды, которая не любит чрезмерного питания.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать комплексные удобрения с высоким содержанием азота (например нитрофоска). Это означает, что в одном средстве собраны азот, фосфор и калий, но в этот период мы выбираем такой состав, где азота больше всего. Такой подход позволяет растению получить необходимый толчок для роста, но при этом сохранить общий баланс микроэлементов для здоровья корней и будущих бутонов.

В качестве натуральной альтернативы можно использовать легкий компост или даже кофейную гущу в качестве источника азота, однако важно не переборщить с дозировкой, ведь перекормленное растение будет давать много листьев, но мало цветов.

Параллельно с питанием необходимо обеспечить доступ кислорода к корням из-за осторожного разрыхления прикорневой зоны, что также поможет избежать застоя талой воды.

