Что обязательно нужно сделать в саду в июле: пять секретов роскошного сада

Сад

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Июль считается одним из самых активных месяцев для садоводов. Несмотря на обильное цветение, именно в этот период растения, птицы и опылители нуждаются в особом внимании. Эксперт назвал пять ключевых работ, которые помогут сохранить сад здоровым и цветущим до конца лета.

Об этом сообщило издание Express.

Как отметил эксперт компании Green Feathers Джеймс Юэнс, одна из главных задач этого месяца — регулярно удалять увядшие цветы. Это помогает растениям не тратить питательные вещества на образование семян, а направлять их на формирование новых бутонов. Такой уход рекомендуется для роз, георгин, космеи и других летних цветов. Кроме того, душистый горошек следует часто срезать, а растения в контейнерах и подвесных корзинах еженедельно подкармливать. По словам эксперта, это не только продлевает цветение, но и делает клумбы и композиции более аккуратными.

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Не менее важной задачей является подкормка птиц. В июле они остаются очень активными и продолжают кормить птенцов, поэтому нуждаются в дополнительных источниках питания. Для этого рекомендуется использовать семена подсолнечника, мучных червей и качественные зерновые смеси. Зато от хлеба и кухонных отходов лучше отказаться. Также важно регулярно мыть кормушки и следить, чтобы в поилках всегда была свежая вода.

Эксперт советует уделить особое внимание поливу. Лучше всего делать это утром или вечером, когда солнце менее активно. Если выбирать между этими вариантами, предпочтение стоит отдать утреннему поливу, ведь влага меньше испаряется и лучше усваивается растениями. В жаркий период эффективнее поливать реже, но обильнее, чем часто и небольшими порциями. В то же время новые посадки и растения в подвесных корзинах могут нуждаться в дополнительном увлажнении, поэтому перед поливом рекомендуется проверять влажность почвы.

Еще одна рекомендация касается поддержки опылителей. Июль — пик активности пчел, бабочек и других насекомых, которые играют важную роль в саду. Для них рекомендуется высаживать растения с длительным периодом цветения, в частности лаванду, гелениум и космею, которые обеспечивают насекомых нектаром в течение всего месяца.

Кроме того, в середине лета активизируются многочисленные вредители, в том числе тля, слизни, осы и муравьи. Вместо использования химических средств Джеймс Юэнс рекомендует поддерживать природный баланс в саду. Для этого следует создавать условия, благоприятные для божьих коровок, лягушек и птиц, которые помогают естественным образом сдерживать распространение вредителей.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти огород от экстремальной жары. Благодаря такому уходу растения дольше сохранят зелень и продолжат активно плодоносить даже тогда, когда жара продлится несколько недель подряд.

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