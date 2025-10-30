Что обязательно нужно успеть сделать с пионами до зимы

Правильный уход за пионами позволяет вырастить красивый куст. / © Pixabay

Реклама

Чтобы в следующем сезоне пионы снова подарили роскошные бутоны, осенью им нужно уделить немного внимания. Именно этот период лучше подходит для обрезки, мульчирования, пересадки или разделения кустов.

Что следует сделать с растениями до наступления холодов

Обрезка пиона

Особенности обрезки зависят от вида, однако в целом на хороших, сильных кустах необходимо оставлять побеги на высоте 4-5 см над землей. Также важно обрезать пионы, если растение поражено грибковыми или бактериальными заболеваниями, которые обычно развиваются осенью и могут погубить растение. Удаляя больные или поврежденные листья, вы можете предотвратить распространение болезней и способствовать здоровому росту весной.

Внесение удобрений

Осенние удобрения снабжают растение необходимыми питательными веществами, чтобы пережить зиму и способствовать здоровому росту весной. Рекомендуется использовать медленное удобрение, содержащее сбалансированное соотношение фосфора и калия. Это поможет растению укрепить корни и накопить энергию на зимние месяцы. Удобрения вносятся в первой половине осени.

Реклама

После обрезки в некоторых регионах пионы может потребоваться дополнительная защита. Укрытие можно соорудить из сухих листьев, еловых веток, агроткани. В южных регионах большинство сортов травянистых пионов при правильной осенней подготовке без проблем зимуют в открытом грунте. Если в вашем регионе малоснежные зимы со сильными морозами, тогда лучше ценные сорта укрыть.

Раньше мы писали о том, какие цветы нужно выкапывать на зиму. Больше об этом читайте в новости.