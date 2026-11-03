Что обязательно нужно выбросить перед Новым годом 2027, чтобы привлечь в дом удачу и деньги

Что выбросить перед Новым годом 2027 / © Фото из открытых источников

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Перед Новым годом многие пытаются не только украсить дом, но и избавиться от всего лишнего. По народным поверьям, старые вещи, сломанные предметы и ненужный хлам могут символизировать застой, неудачи и финансовые трудности. Поэтому накануне 2027 года стоит пересмотреть домашние запасы, освободить пространство и оставить только то, чем пользуются и что приносит радость.

Сломанные вещи, которые годами ждут ремонта

Старые часы, неисправная бытовая техника, треснувшие вазы, сломанные стулья и давно потерявшие свое предназначение предметы — первые кандидаты на то, чтобы покинуть дом. Часто их откладывают с мыслью, что они еще понадобятся, но месяцы и годы проходят, а вещи продолжают занимать место.

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По народным приметам, сломанные предметы символизируют препятствия и застой. Перед Новым годом их советуют отремонтировать, если это действительно нужно или окончательно выбросить.

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Старая одежда и обувь, которые никто не носит

Одежду, которая стала мала, потеряла свой вид или годами лежит без дела, также стоит перебрать. Особенно это касается вещей, которые хранятся только по мнению «вдруг еще понадобится».

В народных традициях освобождение шкафа от ненужной одежды связывают с готовностью к изменениям и новым возможностям. Вещи в хорошем состоянии можно отдать тем, кому они нужны, а изношенные и непригодные для использования утилизировать.

Посуда с трещинами и зазубринами

Старые чашки, тарелки и стаканы с повреждениями часто остаются на кухне годами. Их держат впрок или используют для повседневных нужд, хотя они давно потеряли опрятный вид.

По приметам, треснувшая посуда ассоциируется с ссорами в доме и семейными неурядицами. В канун праздника лучше просмотреть кухонные полки и избавиться от предметов, которые уже не пригодны для использования.

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Пустые коробки, пакеты и ненужные упаковки

Коробки от техники, старые пакеты, банки, контейнеры и упаковки, которые накапливались в течение года, нередко занимают целые полки и ящики. Часть из них действительно можно использовать повторно, но остальные только создают беспорядок.

В народных представлениях захламленное пространство связывают с застоем в делах и финансах. Поэтому перед Новым годом стоит оставить только коробки и емкости, для которых есть конкретное предназначение.

Старые чеки, ненужные бумаги и просроченные документы

В ящиках и сумках часто накапливаются чеки, рекламные листовки, старые квитанции, инструкции и бумаги, давно утратившие актуальность. Они создают лишний беспорядок и мешают быстро находить важную информацию.

Перед праздниками просмотрите домашние документы, оставьте нужные договоры, справки и квитанции, а лишние бумаги сдайте на переработку или утилизируйте.

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Пустые баночки и средства, которыми уже никто не пользуется

Косметика с остатками, засохшие кремы, старые флаконы, пустые бутылочки от ухода и ненужная бытовая химия часто накапливаются в ванной комнате. Переберите полки и оставьте только то, что имеет практическую пользу.

По символическим представлениям, очищение дома от всего отжившего помогает освободить место для нового этапа жизни.

Вещи, напоминающие о неприятных событиях

Подарки от людей, с которыми больше нет общения, сувениры из неудачных периодов жизни, старые открытки и предметы, вызывающие грусть или раздражение, тоже могут занимать место в доме.

Не обязательно хранить каждую вещь только потому, что она когда-то имела значение. Если предмет больше не доставляет приятных воспоминаний и не имеет практической ценности, можно спокойно с ним попрощаться.

Как подготовить дом к Новому году 2027

Начните с самых захламленных мест: шкафов, кухонных полок и балконов. Не пытайтесь перебрать все за один день — разделите уборку на несколько этапов. Вещи, еще пригодные для использования, можно подарить, передать на благотворительность или продать, а ненужное — отсортировать для переработки.

По народным поверьям, чистое жилище без хлама символизирует открытость к благосостоянию, достатку и приятным переменам. А с практической точки зрения порядок помогает лучше организовать пространство, замечать нужные вещи и начинать новый год без лишнего груза.

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