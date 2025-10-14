Что обязательно сделать с клубникой в октябре, чтобы весной иметь обильный урожай

Клубника / © Credits

Осень — время, когда большинство растений нужно подготовить к следующему плодородному сезону. Хотя клубника принесла плоды еще летом, в октябре ее следует подготовить к зиме, чтобы в следующем году она хорошо перезимовала и дала хороший урожай.

Что нужно сделать в октябре с клубникой в огороде, читайте в материале ТСН.ua.

Обрежьте листву

Необходимо внимательно осмотреть каждый кустик клубники и удалить все старые, сухие, поврежденные и больные листья. Важно не срезать все под корень. Оставьте немного молодых зеленых листьев, чтобы растение могло дышать.

Очистите грядки

Важно, чтобы до зимы на клубнике не оставалось ни болезней, ни вредителей. Поэтому уберите с грядки сорняки, усы и растительные остатки, ведь именно в них зимуют вредители и грибковые заболевания.

Подкормите кусты

После того, как ваши грядки убраны, клубнике нужна осенняя подкормка. Удобрение должно быть без азота, чтобы не появлялись новые листья.

Лучше всего для осенней подкормки подойдут: древесный пепел (1 ст. на м²), суперфосфат (30–40 г/м²), калийная соль или сульфат калия (15–20 г/м²), комплексное осеннее удобрение для ягодников.



Поливайте грядки

Если осень сухая, то хотя бы раз в пять-семь дней хорошо поливайте грядки. Влага поможет корням лучше перезимовать.

Укройте клубнику

Когда температура воздуха опустится до +3…+5°C и будет держаться на таких отметках, нужно замульчировать грядку соломой, сухими листьями, хвоей или опилками слоем 5–7 см.

Это укрывание убережет растения не только от мороза и перепада температуры, но и станет естественным источником зимнего питания свежей органикой.

Если регион со строгими зимами, то уже после первых заморозков следует накрыть клубнику агроволокном. Важно не сделать это рано, чтобы растение не «запарилось».

