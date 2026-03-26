Что обязательно следует положить в пасхальную корзину: священник назвал продукты

Пасхальная корзина. / © УНИАН

Реклама

Пасха — один из важных праздников года для христиан. Одной из древних традиций и обязательных атрибутов является пасхальная корзина, которую верующие несут в церковь на освящение. Однако не все знают, что именно следует класть в корзину, а от каких продуктов лучше воздержаться.

Что нужно освящать на Пасху, рассказал священник Львовской епархии Мирослав Кинас в комментарии УНИАН.

Главной в пасхальной корзине является традиционная обрядовая выпечка — паска— главный символ воскресения. Кроме нее, в храм также несут хлеб, считающийся символом жизни.

Реклама

Обязательными для освящения считаются яйца-крашанки. Именно они, говорит священник, символизируют новую жизнь и возрождение.

Также в церкви на Пасху нужно освящать мясные изделия. Это могут быть колбаса, ветчина, мясо и т.д. Эти продукты представляют собой напоминание о завершении поста и праздничном разговении.

По словам отца Мирослава, желательно, чтобы в корзине были молочные продукты — творог, масло или другие блюда. Они символизируют материнскую заботу и нежность.

Украинцы традиционно освящают хрен, символизирующий здоровье и семейные корни. Еще одним важным атрибутом является соль. Издавна среди украинцев она считается своеобразным оберегом, дарующим очищение и защиту.

Реклама

«В целом строгого перечня или "правильного количества" продуктов для пасхальной корзины нет. Основные — это паска или хлеб, мясные изделия, яйца, молочные продукты и соль, а остальные — это уже по усмотрению человека», — подытожил священник.

Если освященной пищи осталось многовато, ею можно поделиться с близкими или нуждающимися, добавил он.

Как сообщалось, в этом году пасхальная корзина подорожала на 14% — это с расчетом на семью из четырех человек. Стоимость продуктов составит около 1903 грн. Больше всего выросли цены на мясо и молочные продукты.