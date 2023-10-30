Что означает известная фамилия Залужный: как появилась и где распространена

Каждому украинцу известна фамилия Залужный, как у главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Она встречается по всей территории Украины. Хотя наибольшее количество людей с такой фамилией проживают в западном и центральном регионах ближе к югу. Именно такую карту опубликовало генеалогическое общество "Рідні".

Где самая распространенная фамилия Залужный

На карте показано, что наибольшее количество людей — носителей этой фамилии проживает:

в Днепре – 26 человек;

во Львове – 25;

в Лохвицком районе Полтавской области – 25;

в Запорожье – 22;

на территории бывшего Березновского района Ровенской области – 21;

на территории бывшего Новоукраинского района Кировоградской области – 19;

в Киеве – 18;

в Житомире – 17;

в Буском районе Львовской области – 14.

В общей сложности, с такой фамилией по официальным данным зафиксировано 527 украинцев. А в рейтинге по частотности распространения фамилия Залужный занимает 9430 место.

Карта распространения фамилии Залужный

Какое происхождение фамилии Залужный

Олесь Думный, известный блогер, написал в своем блоге о том, что происхождение этой фамилии достаточно неоднозначно, потому что она не имеет привязки к определенной местности. Поэтому не классифицируется по нормам словообразования того или иного региона, доказательством чего является приведенная выше карта.

Поэтому блогер, руководствуясь нормами современного украинского языка, назвал более вероятное значение фамилии Залужный – «человек, живущий за лугом».

«По тому же принципу были образованы другие фамилии: Завальный – за валами, Заворотный – за воротами, Загребельный – за плотиной, Задорожный – за дорогой, Заречный – за рекой, Заозерный – за озером, Заплетный – за плотом», — написал Олесь Думный.

Блогер убежден, что в польском языке эта фамилия толкуется так же.

«Раньше в польском языке также было слово «луг», которое означало то самое понятие, что и в украинском языке. Именно из этого слова образовалась фамилия Залужный (Załużny) – человек из-за луга. Но это слово уже давно стало архаизмом в Польше, поэтому с такой фамилией только несколько десятков человек», — пояснил он.

Хотя Олесь Думный сомневается в том, что фамилия Залужный имеет значение «живущий за лугом». По мнению блогера, эта фамилия имеет более интересный вариант происхождения.

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