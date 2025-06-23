Что означает праздник Ивана Купала: история, традиции наших предков, дошедших до наших дней

Что это за праздник — Ивана Купала / © Фото из открытых источников

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Кто такой Купайло, как трансформировались основные традиции этого праздника и зачем жечь костер?

Праздник Ивана Купала: история

По новоюлинскому календарю Рождество Иоанна Крестителя, церковный праздник, связанный с народным Иоанна Купала, празднуют 24 июня (старая дата празднования — 7 июля). Потому Ивана Купала также изменило свою дату. Его празднуют в ночь на 24 июня.

Они имеют языческие корни. До конца не понятно, был ли Купайло (Купало) одним из славянских божеств или мифологическим персонажем, или, возможно, появился в народной традиции из-за корня “куп”, который означает объединяться.

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Историки не исключают еще один вариант происхождения от слова “купаться”, ведь в празднике особую роль играют водоемы и огонь.

Ивана Купала: традиции предков

Праздник был распространен по всей территории Украины, хотя в разных регионах и имел свои особенности. При этом у других народов мира есть схожие традиции: Sobotka — у поляков, Saint Jeans (Святого Жана) — у французов, Яновден — у болгар, Midsommar (середина лета) — у шведов, Kresu den (Огненный день) — у словенцев, Flakagajt (День пламени).

Традиционно перед Иваном Купалом в Украине собирали травы, ведь верили, что в этот период они набирают чудодейственную силу. Позже их хранили круглый год, используя для лечения. Празднование проводили на берегу водоемов, где ставили особое «купальское дерево», которое украшали к празднику. Вокруг него танцевали и пели. Также сжигали или топили в воде чучело Марены (зимнее божество у славян, которое “морило” людей голодом, а землю холодом).

Девушки гадали на будущего мужа, дату свадьбы и семейную жизнь.

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После того как на наших землях язычество заменили христианством, смысл праздника начал постепенно меняться. Однако сейчас традиции предков снова расцветают.

Особые атрибуты Ивана Купала — костер и венки

Как праздновали Ивана Купала / © Фото из открытых источников

Большой костер является обязательным атрибутом праздника. Через него прыгали поодиночке или парами, взявшись за руки. Это не только забава, а настоящий магический ритуал, означающий очищение. Считалось, что если влюбленные смогут перепрыгнуть через пламя и не разъединят рук, то проживут вместе счастливую жизнь в любви.

Огонь жгли также и потому, что он отпугивал злых духов. По народным поверьям они выходили на свет живых, могли навредить. Верили, если женщина побывала на празднике, но не подходила к костру, значит она ведьма.

Еще одним важным атрибутом Ивана Купала были венки. Их плели девушки, добавляя душистые травы, после заката вставляли в них зажженную свечу и пускали по воде. Пока венки плыли, девушки шли за ними по берегу, распевая.

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Существовало поверье, если венок плывет спокойно, свеча горит, значит, девушка скоро выйдет замуж. Крутится — будет удивлять еще год. Тонет — не выйдет замуж вообще.

Ребята часто пытались достать венок той девушки, к которой испытывали чувства. Считалось, что если это сделать, то дальнейшая судьба пары сложится счастливо. Позже венки вешали дома, как оберег.

Поиск цвета папоротника

Очень романтическая легенда, связанная с праздником Ивана Купала, о мифическом цветке папоротника, который расцветает только этой ночью. Считалось, если ее найдет молодой парень (единственный сын или холост), то в дар получит возможность увидеть будущее, понимать язык птиц и зверей, находить сокровища в земле, лечить больных. Но, конечно, цветок очень хорошо охраняется.

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