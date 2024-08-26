Что означают разноцветные полоски или точки на шинах: в чем их функция, для чего нужны

Покупая новые шины, вы наверняка обращали внимание на разноцветные точки, которые можно увидеть на боковине рядом с буквами и цифрами. На самом деле эти метки очень важны. Ведь они помогут вам при монтаже и балансировке колес. Благодаря им процесс установки шин становится гораздо более простым, а еще они могут влиять на стабильность движения авто. Что же они все означают и почему они разного цвета?

Что означает желтая и красная точки на шине

Чаще всего на шинах можно увидеть именно желтые и красные точки, хотя иногда встречаются и другие цвета. Здесь все зависит от производителя, ведь единственного стандарта не существует. Одни ставят только одну точку, другие — несколько.

Появляются точки еще при изготовлении шин и служат для облегчения процесса балансировки. Хотя теоретически шины можно сбалансировать и без них, они упрощают работу. Балансировка шин – важна. Она помогает повысить комфорт при движении, а также влияет на безопасность авто и состояние подвески. Если колеса несбалансированы, это приводит к тому, что вес распределяется неравномерно, поэтому на высоких скоростях устойчивость автомобиля уменьшается.

Что означают эти разноцветные точки на резине

Красным цветом обычно обозначают участок, отличающийся наибольшей радиальной жесткостью. Когда вы устанавливаете шину, эта метка размещается так, чтобы соединить с пометкой "L" на диске, если она есть или напротив ниппеля. Эта метка обычно указывает на слабое место диска. Их правильное сочетание поможет сделать движение авто более стабильным.

Желтая точка на шине обозначает самое легкое место. Если ее выровнять с ниппелем, можно уменьшить количество грузов, которые нужны для балансировки. А это помогает облегчить колесо и снизить риск одновременного повреждения диска с шиной из-за сильного удара. Однако при наличии на диске отметки "L" — лучше размещать с другой стороны.

Если на шине есть и желтая, и красная точки, специалисты советуют отдавать приоритет именно желтой. Если производитель разместил эти отметки друг над другом, значит шина имеет минимальные отклонения. В таком случае балансировка значительно облегчается.

Очень редко, но бывает, что на шину наносят белую точку. Она указывает на место, где наибольшее изменение радиальной силы. Там боковина шины самая гибкая. Кроме этого, некоторые изготовители ставят белые метки в виде ромба, квадрата или круга, внутри которых есть цифра. Это означает, что эта шина прошла проверку на заводе и готова к безопасной эксплуатации.

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