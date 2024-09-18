Что означает символ "е" на упаковке товаров: знак, который может многое рассказать

Такой знак часто можно увидеть на упаковке сухариков, чипсов или даже бутылках с водой. Что он значит и почему важен?

Символ "е" на упаковке – это знак маркировки. Он означает, что вес товара был "оценен".

Знак "е" показывает, каков фактический вес самого товара. То есть сюда не входит вес упаковки или тары. Именно за этот объем платит покупатель. Очень важно понимать разницу между весом нетто (которую и показывает этот знак "е") и весом брутто (вес товара вместе с упаковкой).

Немногие задумываются, но на самом деле этот символ очень важен для покупателей. Особенно для тех, кто любит придирчиво сравнивать стоимость одного и того же продукта у разных производителей.

Следует отметить один немаловажный момент. Производители легкой продукции обычно не взвешивают отдельно каждую упаковку товара. Они указывают на упаковку, что вес был оценен (символ "е") и добавляют плюс/минус отклонения в граммах.

Конечно же, никто не будет взвешивать каждый чипс по отдельности, чтобы затем показать в сумме точный вес товара в упаковке. Современные производственные линии устроены так, чтобы конвейер мог фиксировать заданный вес. Однако в каждой упаковке она может немного отличаться в одну или другую сторону.

Как проверить соответствие? Всё очень просто. Берут, например, одну упаковку чипсов и взвешивают. Вес должен плюс/минус соответствовать той, что указана на упаковке рядом со знаком "е".

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