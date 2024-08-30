Что означает слово "хідник": в каких регионах Украины чаще всего употребляют лексему

Чтобы понять некоторые слова, нужно родиться в Украине и быть настоящим украинцем.

В украинском языке много интересных, но малоизвестных слов, которые следует знать, чтобы обогатить свой лексический запас. А еще каждая лексема имеет несколько синонимов и вариантов, и не каждому понятны их значения. Особенно если человек недавно перешел на украинский язык. Именно к таковым относится слово "хідник". Рассказываем, какие значения имеет эта лексема, примеры употребления слова в художественной литературе.

Что означает слово "хідник": примеры употребления в украинской литературе

"Хідник" – то же, что и подземный ход. И еще скажу: таки долго он копал "хідник", дорогу к спасению (Максим Рыльский). "Хідник" – тротуар; поднята выше проезжей части пешеходная дорожка из асфальта, кирпича, досок по бокам улицы или площади. Среди улицы стояла лужа, а там, где должны быть "хідники", рос чертополох (Агатангел Крымский). "Хідник" – узкий, длинный ковер или толстая ткань такой же формы, которую стелят на пол; постель, дорожка. Сделал Бронко несколько гимнастических упражнений на турнике, на котором мама трепала "хідники" (Ирина Вильде).

В современной речи лексема "хідник" самая известная в значении "тротуар". Другие значения уже практически не используются, только в некоторых регионах Украины – на Львовщине, Закарпатье и Ивано-Франковской области.

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