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Что означает в украинском языке слово "капец" и как его заменить
Слово «капец» в украинском языке имеет несколько значений, но чаще всего употребляется как разговорный синоним слова «конец» или «смерть».
Слово «капец», скорее всего, имеет иностранное происхождение. Оно может быть производным от немецкого «kaputt», что означает «конец» или «гибель». В повседневной речи оно используется для описания негативных или нежелательных событий.
Еще одна интересная версия состоит в том, что по некоторым данным, слово происходит от героя И.А. Копец литературного произведения «На боевом курсе», где генерал Копец не смог смириться с большими потерями и застрелился. Но эта версия менее правдоподобна, поскольку слово бы тогда звучало не капец, а копец.
В большинстве случаев слово «капец» употребляют в следующих значениях (синонимы):
конец
все кончено
провал
катастрофа
неудача
Восклицание выражения эмоций («Это же капец! Как он смог это сделать?») и множество схожих по содержанию значений.
Отметим, слово «капец» есть в украинских словарях, в том числе и в словаре Бориса Гринченко. В них указано, что «капец» означает «конец», «смерть» или «капут».
К примеру, словарь синонимов Караванского дает несколько вариантов к слову «капец» — «конец», «аминь», «капут», «каюк». Но в Этимологическом словаре отмечено, что слово «капец» — заимствовано из русского языка, то есть просто было дословно переведено.
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