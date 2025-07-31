Что означает в украинском языке слово "капец" и как его заменить

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Слово «капец», скорее всего, имеет иностранное происхождение. Оно может быть производным от немецкого «kaputt», что означает «конец» или «гибель». В повседневной речи оно используется для описания негативных или нежелательных событий.

Еще одна интересная версия состоит в том, что по некоторым данным, слово происходит от героя И.А. Копец литературного произведения «На боевом курсе», где генерал Копец не смог смириться с большими потерями и застрелился. Но эта версия менее правдоподобна, поскольку слово бы тогда звучало не капец, а копец.

В большинстве случаев слово «капец» употребляют в следующих значениях (синонимы):

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конец

все кончено

провал

катастрофа

неудача

Восклицание выражения эмоций («Это же капец! Как он смог это сделать?») и множество схожих по содержанию значений.

Отметим, слово «капец» есть в украинских словарях, в том числе и в словаре Бориса Гринченко. В них указано, что «капец» означает «конец», «смерть» или «капут».

К примеру, словарь синонимов Караванского дает несколько вариантов к слову «капец» — «конец», «аминь», «капут», «каюк». Но в Этимологическом словаре отмечено, что слово «капец» — заимствовано из русского языка, то есть просто было дословно переведено.

Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском. Больше об этом читайте в новости.

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