Что означает Яблочный Спас: почему этот народный праздник так называется, традиции, поздравления

Яблочный Спас в Украине: традиции, поздравления / © unsplash.com

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В августе украинцы празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Яблочный Спас — второй. Это народное название великого церковного праздника — Преображения Господня. Оно посвящено Иисусу Христу. По преданию, однажды Он призвал ближайших своих учеников, Иакова, Ивана и Петра, на гору Фавор и там предстал перед ними в обновленном подобии.

Празднуя Преображение Господне, мы чтим Его божественную природу. Этот день напоминает, что каждый человек может преобразиться, если будет идти по пути самосовершенствования и молитвы.

Яблочный Спас: традиции праздника

В народе этот праздник воспринимали как чествование нового урожая. В церковь несли корзины с яблоками, виноградом, головками мака, медом, чтобы там освятить. Дополнительно корзины обязательно украшали полевыми цветами, лечебными травами.

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Яблоки — главный символ праздника. Они указывают на благосостояние, богатство, достаток. Их запрещалось употреблять в освящение. По легенде, ангелы угощают в этот день яблоками из рая детей на земле. Поэтому родителям, дети которых умерли в раннем возрасте, воздерживались от употребления плодов до освящения церковью, а после этого оставляли несколько в храме как пожертвования. Существовало даже поверье, если съесть на Спаса яблоко и загадать желание, оно непременно сбудется.

Также верили, что Яблочный Спас указывает на конец лета. Уже начинали готовиться к холодному времени года, в частности, заготавливать фрукты и овощи на зиму. Часто во время варки компотов или варенья молились, приговаривая: “Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не пройдет”.

В некоторых регионах Украины на Спаса поминают усопших родственников. В народе верили, что они “приходят в гости”, поэтому для них изготовляли и зажигали спасовские свечи из воска нового урожая, наливали медовый напиток и крошили хлеб.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

Продолжается Успенский пост, который начинается 1 августа, поэтому запрещается употреблять молочные, мясные продукты. Хотя на Преображение Господне церковь позволяет небольшое послабление, добавляя в рацион вино и рыбные блюда.

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Также нельзя:

ругаться, ссориться, злословить;

развлекаться, веселиться, устраивать ночные гуляния;

заниматься тяжелым физическим трудом;

венчаться, играть свадьбу.

Поздравление с Яблочным Спасом

С Яблочным Спасом!

Пусть в твоей жизни всегда будет спелость — мыслей, решений, чувств. Пусть сердце наполняется добром, душа — спокойствием, а дом — счастьем и достатком!

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравляю с Яблочным Спасом!

Пусть первые освященные яблоки принесут в твою жизнь обновление, любовь и светлую надежду. Желаю здоровья, мира, благополучия и Божьей милости на каждом шагу.

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Яблочный Спас — это время благодарности, щедрости и духовного очищения.

Пусть в этот день Господь благословит тебя и всю твою семью! Пусть жизнь будет сочной, как спелое яблоко, а сердце — искренним и теплым.

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Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

С праздником Преображения Господня и Яблочным Спасом!

Пусть твоя жизнь меняется только к лучшему, сердце обновляется верой, а душа расцветает добром и светом!

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Пусть Яблочный Спас принесет в твою жизнь мир, любовь, гармонию и сладкие мгновения счастья.

Желаю, чтобы в твоем доме всегда царила радость, а судьба дарила только хорошие плоды!