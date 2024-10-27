Что означает знак "CE": зачем его наносят на товары и технику

Нужно знать в разных сферах для общего развития. Особенно это важно в потребительской отрасли, потому что часто от этого зависит ваше здоровье.

Очень часто на товарах или технике можно увидеть разные знаки. Например, одним из них является знак "CE" или "Made in CE". Что он значит? Об этом могут догадаться далеко не все.

Это обозначение можно встретить как на упаковке с пищевыми продуктами, так и на бытовых устройствах или даже игрушках. В общей сложности эту отметку могут содержать тысячи различных наименований.

Итак, знак "CE" — это отметка того, что товар отвечает всем требованиям директив Европейского Союза. То есть он может продаваться в странах, входящих в ЕС, при соблюдении других условий и разрешений.

Чтобы получить маркировку "CE", производитель должен пройти несколько шагов, а именно:

провести оценку соответствия;

подготовить техническое досье;

подписать декларацию о соответствии ЕС.

Все документы должны быть доступны для подачи по запросу официальных органов в любое время.

К тому же, знак "CE" может располагаться на упаковке, самом изделии, в инструкции к нему или на гарантийном талоне. Знак можно использовать вместе с другими маркировками или обозначениями при условии, что они не уменьшают видимость или разборчивость самой метки "CE".

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