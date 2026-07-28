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Что означают четыре точки на экране iPhone и как это исправить
Сначала следует проверить надпись рядом с точками и состояние обоих операторов в режиме Dual SIM.
Если вместо привычных полосок сигнала на iPhoneпоявились четыре точки, это не обязательно свидетельствует о поломке телефона. Такой вид индикатора обычно связан с отсутствием активного сотового сигнала — устройство не подключилось к сети оператора или временно не может её найти.
На экране iPhone есть и другие обозначения, поэтому форму и надпись рядом с ними следует рассматривать в совокупности. В частности, No Service означает, что сигнала сотовой сети нет, а SOS only — что полный набор услуг вашего оператора недоступен, хотя экстренный вызов через сеть другого оператора может быть возможен. Это зависит от страны, региона и доступной сети.
Что означают индикаторы сети на iPhone
Apple поясняет, что количество полосок в статусной строке показывает уровень сигнала сотовой связи. Если сигнала нет, вместо индикатора появляется надпись «No Service».
На iPhone с поддержкой Dual SIM верхний ряд индикаторов показывает уровень сигнала линии, используемой для мобильных данных, а нижний — другой линии. Поэтому два ряда индикаторов могут относиться к двум разным SIM-картам или eSIM, а не к двум неисправностям одного подключения.
Надпись «SOS only» означает, что iPhone не имеет полного доступа к сети своего оператора, но в определенных условиях может использовать сеть другого оператора для экстренного вызова.
Почему вместо полосок могут появиться четыре точки
Чаще всего причина временная — телефон оказался в месте, где сигнал слабый или отсутствует. Такое бывает:
в туннеле или метро;
в отдаленной местности без стабильного покрытия;
во время движения, когда сигнал прерывается;
в случае временного сбоя со стороны оператора;
после поездки, когда iPhone еще ищет доступную сеть.
Когда устройство снова подключится к сотовой сети, точки должны превратиться в полоски, а их количество будет отражать уровень сигнала. Если на iPhone одновременно используются две линии, проверьте оба ряда индикаторов и названия операторов в «Центре управления».
Что проверить, не повредив настройки
Если связь не восстанавливается после смены местоположения, выполните базовые проверки:
Проверьте, работает ли Wi-Fi, и посмотрите через него, нет ли сообщений о возможном сбое у вашего оператора.
Включите авиарежим примерно на 10 секунд, а затем выключите его.
Откройте настройки сотовой связи и убедитесь, что нужная сеть включена.
Перезагрузите iPhone и подождите несколько минут, особенно если вы только что прибыли в другой регион или страну.
Если проблема возникла в роуминге, проверьте условия своего тарифа перед изменением настроек передачи данных: это может повлечь за собой дополнительную плату.
Не начинайте со сброса сетевых настроек или других радикальных мер. Если после возвращения в зону стабильного покрытия и проведения этих проверок индикатор не изменился, обратитесь к оператору.
Когда надпись «SOS» важнее самих точек
Функция«SOS only» указывает на ограниченный доступ смартфонак сотовой связи, а не на отдельную функцию спутниковой связи.
Не стоит полагать, что надпись «SOS» гарантирует возможность экстренного вызова именно в вашей ситуации. Apple отдельно предупреждает, что это зависит от страны или региона, а также от доступной сети.
Если четыре точки появляются только в месте со слабым покрытием, то после восстановления сигнала они исчезнут сами по себе. Если же проблема повторяется повсеместно, проверьте состояние покрытия и обратитесь к своему оператору.