Что означают позы сна в паре: ученые рассказали, как они влияют на отношения

В The DailyMail рассказали, что британские ученые проанализировали сон пар и обнаружили, что больше всего влюбленных спят спиной друг к другу, не касаясь при этом другого человека (27%). Лишь 2% пар в Великобритании предпочитают позу "любовники" — то есть с переплетенными ногами и лицом друг к другу.

Поза, в которой спят 27% пар, называется психологами "свобода". Она указывает, что ваши отношения очень крепкие. Такие пары имеют особую связь, они чувствуют защищенность, находясь рядом. Вместе с ним в их отношениях есть и независимость.

Вне "заботы", это когда вы спите спиной друг к другу, но касается партнера во сне. В ней спят около 23% партнеров. Причем она очень популярна в начале отношений и показывает, что оба человека чувствуют себя спокойно и комфортно.

Когда один из партнеров спит лицом к спине другого, обнимая его во сне, эта поза называется "уход". Она считается классической среди пар, хотя распространена только среди 18%. Она обычно демонстрирует, что один из партнеров выбирает защитную позицию по отношению к другому человеку.

Если вы любите спать лицом к лицу, такая поза называется "узел любви". Часто в такой позе любовники переплетают свои ноги и руки, но через 10-15 минут начинают спать по отдельности. Психологи утверждают, что такая поза указывает на чрезвычайную крепость отношений. Однако в ней спят всего 8% всех опрошенных пар.

Около 3% мужчин, говорят специалисты, спят в позе "супергерой", раскинув руки и ноги в разные стороны и толкая свою вторую половинку. Один из партнеров в такой паре доминирует и забирает себе все пространство, в то время как другой всегда играет второстепенную роль.

Уютная поза, в которой один из партнеров кладет голову на грудь другого и переплетает свои ноги из него, называется "романтичной". Чаще ее можно встретить в начале отношений и она популярна среди 4% опрошенных партнеров. Она обычно свидетельствует о страстных и ярких чувствах, новой струе в любви.

Если вы предпочитаете позу, в которой вы спите лицом друг к другу, но не затрагиваете своего партнера, то вы входите до 3% опрошенных. Такая поза называется "интимный разговор". Часто она означает, что паре требуется эмоциональный контакт.

Около 2% опрошенных спят в позе "любовники", то есть лицом к лицу с переплетенными ногами. Хотя она достаточно интимная и романтичная, но обычно означает, что в отношениях не хватает независимости.

При этом психологи считают, что автономность в спальне – это вполне нормально. Особенно, учитывая, что 25% пар не могут нормально спать из-за толкания партнера, храпа, разности биоритмов и т.д. Поэтому, если вы выбираете спать в отдельных кроватях, это вовсе не означает, что вы охладелы друг к другу.

Статистика даже показывает, что плохо высыпающиеся люди чаще расстаются со своим партнером, поэтому лучше отказаться спать вместе, если ваш организм в этом нуждается.

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