Что означают символы на этикетках одежды, какое значение треугольников: почему это нужно знать

Чтобы не испортить любимые вещи, перед стиркой нужно обязательно изучить все символы на этикетках.

Наверное, хоть раз с вами случалась такая неприятность: вы отправили в стиральную машину совершенно новую вещь, а достали какую-то тряпку непонятного цвета и формы. Чтобы избежать таких ситуаций, производитель одежды или текстиля рекомендует внимательно изучить значки по уходу за одеждой на ярлыках. Рассказываем, что означают символы на бирках, как расшифровываются треугольники, какую одежду нельзя отбеливать.

Почему понимание значков на этикетках одежды – это важно

Обязательно нужно научиться расшифровывать символы на этикетках одежды или других вещей, и вот почему. Прежде всего, эти значки содержат очень важную информацию об уходе за тканью, из которой изготовлена вещь – способ стирки, отбеливания, сушки, глажки и т.д. Если не следовать этим простым инструкциям, зашифрованным в значках, можно безвозвратно повредить любимую вещь.

Кроме того, умение читать символы на бирке поможет понять, насколько деликатна ткань, из которой изготовлена вещь, и как за ней правильно ухаживать. Поскольку некоторые материалы требуют особого дорогостоящего ухода, их нужно отдавать на чистку и стирку только в химчистку.

Какие существуюют значки на ярлыках одежды

Все знаки на бирках делятся на 5 групп.

Что означают символы на бирках одежды / Фото: pixabay.com

Таз с водой обозначает стирку. Такой значок говорит о том, что вещь можно смело стирать дома. Если он перечеркнут, значит материал требует особого ухода, такую вещь надо отдавать в химчистку.

обозначает стирку. Такой значок говорит о том, что вещь можно смело стирать дома. Если он перечеркнут, значит материал требует особого ухода, такую вещь надо отдавать в химчистку. Треугольник – отбеливание. Даже некоторые вещи белого цвета нельзя отбеливать, поэтому наличие этого знака следует обязательно проверять, чтобы не испортить вещь.

– отбеливание. Даже некоторые вещи белого цвета нельзя отбеливать, поэтому наличие этого знака следует обязательно проверять, чтобы не испортить вещь. Квадрат – сушка. Украинские хозяйки практически не пользуются сушильными машинами. Однако этот пиктограмму следует уметь расшифровывать, это не будет лишним.

– сушка. Украинские хозяйки практически не пользуются сушильными машинами. Однако этот пиктограмму следует уметь расшифровывать, это не будет лишним. Утюг – это значок, обозначающий допустимую температуру глажки вещей.

– это значок, обозначающий допустимую температуру глажки вещей. Кружочек – такой символ говорит о том, что вещь нужно отнести в химчистку. Он сообщает специалистам, какой процесс чистки допустим для вашей одежды.

Отбеливание: что означают символы треугольников

Что означают треугольники на бирках одежды / Фото: pixabay.com

Пустой треугольник. Такая пиктограмма говорит о том, что можно пользоваться любым отбеливающим средством.

Такая пиктограмма говорит о том, что можно пользоваться любым отбеливающим средством. Перечеркнутый треугольник (пустой или окрашенный). Эти символы означают, что вещь нельзя отбеливать даже средством без содержания хлора.

Эти символы означают, что вещь нельзя отбеливать даже средством без содержания хлора. Треугольник с аббревиатурой CL внутри. Вещь можно отбеливать средством с содержанием хлора.

Вещь можно отбеливать средством с содержанием хлора. Две косые линии в треугольнике или перечеркнутая аббревиатура CL. Такая пиктограмма запрещает использовать отбеливатели с хлором. Впрочем, для таких вещей подойдут отбеливатели на основе других активных компонентов.

Какие ткани нельзя отбеливать

Есть материалы, которые нельзя отбеливать: это должна знать любая хозяйка.

Шерсть. Отбеливающее средство с агрессивными компонентами может повредить натуральные волокна шерстяной ткани, вызвать усадку и обесцвечивание.

Отбеливающее средство с агрессивными компонентами может повредить натуральные волокна шерстяной ткани, вызвать усадку и обесцвечивание. Шелк. Агрессивные отбеливающие средства на основе активных компонентов ослабляют тонкие волокна шелковой ткани, поэтому сделают ее ломкой и бесцветной.

Агрессивные отбеливающие средства на основе активных компонентов ослабляют тонкие волокна шелковой ткани, поэтому сделают ее ломкой и бесцветной. Спандекс после действия отбеливающих средств теряет свою форму и эластичность.

после действия отбеливающих средств теряет свою форму и эластичность. Вискоза также теряет форму и цвет после отбеливания.

также теряет форму и цвет после отбеливания. Кожа. Материал содержит натуральные масла, высыхающие после воздействия хлора или других агрессивных компонентов. Поэтому кожаная одежда может потрескаться и потерять свой первозданный вид.

Читайте также:

Приложите влажную салфетку к пару обуви прямо в магазине: простой трюк, который сохранит ваши деньги

На каком масле лучше всего жарить рыбу, а какое может испортить вкус и пользу блюда.

Какие яйца лучше не покупать в магазине: об этом должен знать каждый