Что означают слова «вайб» и «хайп» – язык нового поколения

Язык – динамическая система, которая постоянно обновляется и развивается. Поэтому неудивительно, что наша речь регулярно пополняется новыми иноязычными словами. Очень много лексем, которые не переводятся, заходят из ИТ-индустрии, шоу-бизнеса и медиа, также нынешнее молодое поколение пользуется словами иноязычного происхождения, не переводя их, например, с английского.

Хайп

Это слово чаще всего используется в отношении какого-то медийного события, освещаемого в интернете, соцсетях или в СМИ. Чаще всего хайп касается чего-то или кого очень модного именно в настоящее время. И означает оно ажиотаж или шум, сознательно раздувающий вокруг какой-то личности или события.

Простыми словами, хайп – это рекламировать, активно продвигать, поднимать популярность, раскручивать что-нибудь или кого-то. Хайпонуть – значит прославиться в чем-то или где-то.

Вайб

Сейчас трудно встретить подростка поколения «некст», который бы не знал этого слова и активно не пользовался бы им. Вайбом называют эмоциональное состояние, которое возникает вследствие контакта с чем-то или кем-то. Это состояние возникает при нахождении в определенной среде или окружении, под влиянием настроения, создающего это место. Это также может быть атмосферное место, изменяющее настроение, в котором приятно находиться, поскольку пребывание там создает волны позитива и доставляет эстетическое наслаждение. К примеру, крутой вайб был на той вечеринке.

Со словом «вайб» можно экспериментировать, образовывать другие части речи, делать сравнения, употреблять его во множественном числе. Например, можно говорить, что вы рядом с кем-то вайбуете. Или употреблять выражение «ловить вайб», что означает – впитать в себя атмосферу, поймать ритм и удовольствие от окружающих. Ловить вайб можно на концерте любимого певца, дискотеке в клубе или во время общения с интересными людьми.

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