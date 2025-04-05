Что означают цвета кухонных досок: оказывается это не просто яркий дизайн

Что означают кухонные доски разного цвета / © Фото из открытых источников

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Цветовая система маркировки, используемая на профессиональных кухнях, создана для того, чтобы избежать загрязнения продуктов из-за их перекрытия.

Например, красная доска предназначена для мяса, синяя – для рыбы, зеленая – для овощей, а желтая – для готовых блюд.

Это помогает снизить риск передачи бактерий из сырых продуктов на те, которые не будут проходить термическую обработку.

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Однако в магазинах часто продают доски без инструкций и покупатели используют одну и ту же доску для всего. Это может привести к кишечным инфекциям и аллергиям.

К примеру, после нарезания курицы на доске могут оставаться бактерии сальмонеллы . Если потом ее промыть обычным средством и порезать на ней фрукты, бактерии попадут в пищу.

Цветовая маркировка помогает избежать таких ситуаций : вы просто выбираете доску для конкретного вида продукта и моете ее по отдельности.

Материал также играет немаловажную роль. Пластиковые доски легко дезинфицированы, но со временем на них образуются царапины, где скапливаются бактерии.

Деревянные доски обладают природным антимикробным свойством, но их надо тщательно высушивать.

Стеклянные и каменные поверхности безопасны, но быстро затупляют ножи.

Лучше всего иметь набор досок из разных материалов, соответствующих цветовой схеме. К примеру, пластиковую красную для мяса, бамбуковую зеленую для овощей и стеклянную желтую для сыра.

Производители часто сосредотачиваются на дизайне, а не на функциональности, игнорируя важные детали. Яркие доски с рисунками привлекают взгляд, но цвет их не имеет практического значения.

Проверяйте описание товара: если указано для мяса или для овощей, это хороший знак. Если же нет, следует самостоятельно создать систему маркировки.

Уход за досками тоже важен для безопасности. После каждого использования мойте их горячей водой с содой , а раз в месяц замачивайте в уксусном растворе (1:1 с водой). Для деревянных досок используйте минеральное масло, чтобы предотвратить их треск.

И не забывайте: если на доске появились глубокие порезы, ее уже следует заменить – даже кипяток не сможет дезинфицировать маленькие трещины.

Цвет доски – это не просто декоративный элемент, а важный сигнал. Выбирайте их осознанно, и ваша кухня будет гораздо безопаснее.