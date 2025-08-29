ТСН в социальных сетях

Что пить этой зимой, чтобы согреться и поднять иммунитет: рецепт вкусного напитка

Напиток обладает легким ароматом лета и помогает поддержать иммунитет в холодный сезон.

Чай

Чай / © pixabay.com

Чай из малиновых веточек и листьев — ароматный, полезный и — что главное — натуральный напиток, особенно вкусный зимой.

ТСН.ua подготовил рецепт вкусного напитка.

Ингредиенты:

  • веточки малины, нарезанные небольшими кусочками — 2–3 ст. л.

  • сушеные листья малины — 1–2 ст. л.

  • вода — 500 мл

Приготовление:

Веточки можно предварительно подсушить и порезать на кусочки длиной 2–3 см. Отдельно засушите листики малины.

Заваривание:

  1. В сотейник или чайник положите веточки малины. Залейте 500 мл прохладной воды. Доведите до кипения.

  2. Варите на малом огне 5–7 минут. Это поможет извлечь из коры и древесины максимум аромата.

  3. После этого добавьте сухие листья малины. Накройте крышкой и оставьте 10–15 минут.

  4. Процедите чай в чашку. Добавьте мед или лимон по вкусу. Малиновый чай отлично сочетается с корицей или кусочком имбиря.

Напомним, мы писали о том, как приготовить сироп из бузины.

