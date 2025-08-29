- Дата публикации
Что пить этой зимой, чтобы согреться и поднять иммунитет: рецепт вкусного напитка
Напиток обладает легким ароматом лета и помогает поддержать иммунитет в холодный сезон.
Чай из малиновых веточек и листьев — ароматный, полезный и — что главное — натуральный напиток, особенно вкусный зимой.
ТСН.ua подготовил рецепт вкусного напитка.
Ингредиенты:
веточки малины, нарезанные небольшими кусочками — 2–3 ст. л.
сушеные листья малины — 1–2 ст. л.
вода — 500 мл
Приготовление:
Веточки можно предварительно подсушить и порезать на кусочки длиной 2–3 см. Отдельно засушите листики малины.
Заваривание:
В сотейник или чайник положите веточки малины. Залейте 500 мл прохладной воды. Доведите до кипения.
Варите на малом огне 5–7 минут. Это поможет извлечь из коры и древесины максимум аромата.
После этого добавьте сухие листья малины. Накройте крышкой и оставьте 10–15 минут.
Процедите чай в чашку. Добавьте мед или лимон по вкусу. Малиновый чай отлично сочетается с корицей или кусочком имбиря.
