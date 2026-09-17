Что пить утром вместо кофе, чтобы весь день чувствовать себя бодрыми: 4 альтернативных напитка

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Утренний кофе для многих стал обязательным ритуалом, без которого тяжело начать день. Однако, если после нескольких чашек появляется тревожность, учащенное сердцебиение или вечером становится сложно уснуть, стоит попробовать другие напитки. Есть несколько альтернатив кофе, которые помогают взбодриться утром благодаря кофеину или другим природным веществам. Среди них — матча, зеленый чай, мате и какао.

Матча — для концентрации и бодрости

Матча — это порошок из измельченных листьев зеленого чая. Поскольку во время приготовления человек употребляет именно измельченный чайный лист, напиток содержит больше кофеина, чем обычный зеленый чай. В одной чашке матчи может быть примерно 89 мг кофеина, тогда как в зеленом чае около 23–49 мг.

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Матча также содержит L-теанин — аминокислоту, которая присутствует в чайных листьях. Поэтому этот напиток часто выбирают те, кому нужна не просто стимуляция, а концентрация во время работы или обучения.

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Для утреннего напитка достаточно примерно половины чайной ложки матчи, сбитой с горячей, но не кипящей водой. По желанию можно добавить немного молока.

Зеленый чай — более легкая альтернатива кофе

Зеленый чай содержит меньше кофеина, чем кофе, поэтому его можно выбрать, если хочется постепенного пробуждения без сильной стимуляции. В среднем чашка заваренного зеленого чая содержит около 29 мг кофеина, тогда как чашка обычного заварного кофе — примерно 96 мг.

Помимо кофеина зеленый чай содержит полифенолы и другие растительные соединения. Для утреннего напитка лучше не добавлять много сахара — так вкус будет легче, а лишних калорий в рационе не появится.

Мате — когда нужна выраженная бодрость

Мате — традиционный южноамериканский напиток из листьев падуба парагвайского. Он содержит кофеин и может повышать бдительность и концентрацию. По данным издания «Harvard Health», в чашке мате его может быть даже столько же или больше, чем в кофе — в зависимости от способа приготовления.

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Именно поэтому Мате подходит тем, кто ищет более ощутимую альтернативу кофе. В то же время его не стоит пить литрами: избыток кофеина может вызвать бессонницу, тревожность, дискомфорт в желудке и учащенное сердцебиение.

Какао — вариант для приятного утра

Если не хочется пить чай или другие напитки с большим количеством кофеина, то можно приготовить натуральное какао. Оно содержит теобромин — родственное с кофеином вещество, которое оказывает стимулирующий эффект, но действует мягче. Какао также содержит небольшое количество кофеина.

Для утреннего напитка лучше использовать натуральный какао-порошок без большого количества сахара. Его можно приготовить на молоке, добавив немного корицы по вкусу.

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