Что пить в жару: эксперт назвала напиток, который увлажняет лучше, чем вода

Жара / © Credits

Реклама

В периоды жаркой погоды особенно важно следить за водным балансом. Хотя вода традиционно считается лучшим способом избежать обезвоживания, врач Наташа Фернандо утверждает, что один популярный напиток может поддерживать гидратацию ещё эффективнее.

Об этом сообщило издание Express.

Врач объяснила, что молоко содержит сахар, белок и жир, которые замедляют опорожнение желудка. Благодаря этому жидкость не так быстро выводится из организма, а ощущение увлажнения сохраняется дольше.

Реклама

Кроме того, молоко содержит натрий, который способствует удержанию воды в организме. Специалист отметила, что в жару хорошим выбором может стать и соевое молоко, поскольку оно содержит электролиты, помогающие восстанавливать водный баланс.

Помимо молока, врач рекомендует обратить внимание на кокосовую воду и огуречный сок. Среди продуктов, помогающих поддерживать гидратацию, она выделила арбуз и огурец из-за высокого содержания воды.

В то же время медики напоминают, что о обезвоживании могут свидетельствовать сильная жажда, редкое мочеиспускание, головокружение, усталость, сухость во рту, темно-желтая моча или сухие губы. В таких случаях рекомендуется регулярно пить жидкость небольшими глотками, а при необходимости использовать растворы для пероральной регидратации.

Если же появляются серьезные симптомы, в частности спутанность сознания, чрезмерная сонливость, учащенное сердцебиение или сильное головокружение, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, как охладить комнату летом с помощью обычного полотенца. Эксперт по отоплению и охлаждению раскрыл секрет, который поможет спать в прохладе даже в сильную жару.

Новости партнеров