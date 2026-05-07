Работа после 50

Реклама

Украинский рынок труда в 2026 году оказался в парадоксальной ситуации. С одной стороны, компании остро испытывают дефицит кадров, а с другой — кандидаты от 50 лет до сих пор сталкиваются с невидимой стеной во время поиска работы.

Проведенное исследование «Рынок труда после 50 лет: что на самом деле думают работодатели» раскрывает истинные причины, почему бизнес относится к зрелым специалистам предвзято.

Сильные стороны опытных работников

Согласно результатам опроса, кандидаты старше 50 лет воспринимаются работодателями как олицетворение профессиональной зрелости и взвешенности. Ключевым преимуществом этой возрастной группы является надежность и способность работать автономно.

Реклама

Среди главных сильных сторон, выделяемых украинскими предпринимателями — дисциплинированность, лояльность к компании и глубокая экспертиза в узких профессиональных нишах. Для многих руководителей важно, что зрелый работник не нуждается в постоянном надзоре и демонстрирует высокий уровень ответственности за выполнение ежедневных обязанностей.

Когда стабильность становится обузой

Но исследование показывает, что эти положительные черты имеют обратную сторону в бизнесе.

Надежность и стабильность в динамичной современной среде часто интерпретируются как низкая мобильность и меньшая гибкость. Многолетний опыт и глубокое знание процессов, которые должны быть преимуществом, работодатели часто воспринимают как чрезмерную ориентацию на устаревшие практики. Бизнес опасается, что такой специалист будет не готов менять подходы к работе даже если они потеряли эффективность.

Три навыка, которых не хватает бизнесу в зрелых специалистах

Опрос выявил три критические зоны, где оценка кандидатов 50+ кардинально проигрывает младшим коллегам, а именно:

Реклама

Обучение и адаптивность. Это самая болезненная точка. Только 3% представителей бизнеса высоко оценивают способность людей зрелого возраста к обучению. Для сравнения, в категории 35–40 лет этот показатель составляет 54%. Работодатели заранее приписывают старшим кандидатам «нежелание учиться». Цифровая грамотность. Около 65% опрошенных прямо указали на недостаточный уровень цифровых компетенций как главную проблему. Отсутствие уверенных навыков работы с современным софтом и цифровыми инструментами автоматически вычеркивает специалиста со многих вакансий. Темп и производительность. Способность работать в интенсивном режиме — еще один барьер. Высокую производительность у старших кандидатов видят только 3% работодателей, тогда как для младших специалистов эта цифра достигает 52%.

Социальный фактор: двойная нагрузка

Помимо профессиональных навыков, на работоспособность влияют и жизненные обстоятельства. Женщины и мужчины в возрасте 50-55 лет часто несут дополнительные социальные обязательства. Они ухаживают не только за внуками, но и за своими пожилыми родителями. Этот фактор «функций по уходу» часто становится причиной, почему работники нуждаются в особых условиях труда или гибком графике, что также не всегда устраивает традиционных работодателей.

Скрытая дискриминация: когда опыт меняют на тяжелый труд

Даже если компания декларирует готовность нанимать людей 50+ (таких около 65%), это не всегда означает качественное трудоустройство. Исследователи отмечают, что возрастной соискатель воспринимается бизнесом прежде всего как кандидат на техническую или рабочую должность с низкой квалификацией.

Старшие работники чаще соглашаются на места с меньшей оплатой и более тяжелыми условиями труда, которые не привлекают молодежь. Таким образом, доступ к рынку труда якобы есть, но он сильно сегментирован, для опытного специалиста двери к высокооплачиваемым и интеллектуальным должностям часто остаются закрытыми из-за предубеждения о его «негибкости».

Новости партнеров