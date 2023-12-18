Что подарить коллегам на Новый год 2024: бюджетно, креативно и практично

Готовите на работе новогоднюю игру "Тайный Санта" или просто хотите порадовать своих сотрудников приятным сюрпризом? Вот список бюджетных, креативных и практических новогодних подарков, которые подойдут коллегам.

Настольная игра

Это всегда отличная возможность весело провести время. Тем более что можно выбрать настольную игру в офисной тематике. Сегодня магазины предлагают очень большой выбор на любой вкус и кошелек. А еще настольные игры можно позже играть всем вместе.

Перекидной календарь для рабочего стола

Бюджетный подарок, точно оценит коллега на работе. Можно выбирать классические варианты или поискать что-нибудь более креативное для людей с чувством юмора. Также на рынке Украины можно найти по-настоящему уникальные календари для рабочего стола: цветущий (каждый лист позже можно высадить и из него вырастет растение), "вечные" и т.д.

Набор кофе в царапины

Если в вашем офисе нет кофеварки или кофемашины, вкусный кофе в дрипах станет отличным подарком для коллеги, который любит пить кофе на работе. Для ее заваривания необходима только кружка и горячая вода. А еще к подарку можете добавить набор сиропов с разными вкусами.

Тренажер для кисти руки

Что подарить на Новый год коллегам на работе / Фото: Unsplash

Эспандер или тренажер для кисти рук – это очень практичный и полезный спортивный инвентарь, который не занимает много места, но поможет тем, кто долго сидит за компьютером, пользуется мышкой и набирает тексты. Есть эспандеры разнообразной формы, поэтому выбрать один по душе будет совсем несложно.

Подарок от "Санты"

Побудьте офисным Санта Клаусом и раздайте своим коллегам небольшие мешочки со сладостями, фруктами, приятными мелочами, новогодними открытками.

Ланч-бокс

Еще один очень полезный и бюджетный подарок. Если ваш коллега часто приносит обед из дома, ланч-бокс станет возможностью сделать его здоровую привычку еще приятнее. Если у вас есть возможность, выбирайте ланч-бокс с функцией подогрева, но такая модель обойдется дороже.

Плед

Зимой пледов точно многое не бывает. Такой подарок может пригодиться не только дома, но и на работе. Особенно, если коллега часто мерзнет на рабочем месте. Перед тем как покупать плед, подумайте, какие цвета понравятся сотруднику.

Беспроводная зарядка

Портативная беспроводная зарядка порадует коллегу и будет выглядеть отлично на рабочем столе. Но нужно обратить внимание на совместимость док-станции со смартфоном вашего сотрудника.

Мотивационный плакат

Мотивационный плакат поможет украсить рабочее место. Выбирайте мотивационные лозунги, которые поднимут настроение и помогут улучшить атмосферу в офисе.

Настольный биокамин

Если бюджет у вас не сильно ограничен, можете присмотреться к такому приятному подарку. Это хорошая и оригинальная вещь, которая поможет поднять настроение. Тем более что такой биокамин не выделяет дыма или неприятного запаха.

Подарочный сертификат

Чем удивить коллег на Новый год / Фото: Unsplash

Подарочный сертификат на покупки в любимом магазине – полезный и практичный подарок. Коллега сможет сам выбрать, что ему сейчас нужно. А еще такой подарок удобен тем, что можно подарить, если вы работаете удаленно.

Адвент-календарь

Сегодня в магазинах можно найти разнообразные адвент-календари. Это особые наборы подарков с 12 или 24 окошечками, которые нужно открывать по одному ежедневно. Такой новогодний подарок дарит положительные эмоции в предновогодние недели.

Блокнот или дневник для записей

Важен подарок, который точно пригодится. Канцелярия всегда остается на первом месте среди полезных подарков коллегам. Вы можете выбрать разные формы и цвета блокнотов, а также добавить к нему маркеры, наклейки, набор шариковых ручек.

Подушка для офисного стула

Позаботьтесь о здоровье своих коллег и подарите им подушку для стула, которая поможет правильно распределять вес тела. Теперь у сотрудников точно перестанет болеть спина, как бы долго они ни сидели за рабочим компьютером.

Массажер для шеи

Шея чрезвычайно устает во время сидячей работы. Потому массажер для шеи станет очень полезным подарком, ведь он поможет расслабить мышцы после тяжелого рабочего дня. Можно найти разные варианты, например, с дополнительной функцией подогрева зоны массажа.

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