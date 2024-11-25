Что подарить любимому на Новый год 2025: вашему мужчине непременно понравится

Какие подарки для мужчины или бойфренда можно положить под новогоднюю елку: полезные советы и подсказки.

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, а надо успеть сделать кучу всего, также позаботиться о подарках своим любимым.

Что подарить мужчине на Новый год 2025: топовые варианты подарков

Цифровые гаджеты. Здесь выбор безграничный – современная техника и электроника представлена вариантами на любой вкус и кошелек. Это могут быть наушники, фитнес-трекер, смартфон, планшет, колонка, беспроводная клавиатура и тому подобное. Вам останется только выбрать и красиво упаковать подарок.

Здесь выбор безграничный – современная техника и электроника представлена вариантами на любой вкус и кошелек. Это могут быть наушники, фитнес-трекер, смартфон, планшет, колонка, беспроводная клавиатура и тому подобное. Вам останется только выбрать и красиво упаковать подарок. Адвент-календарь Сейчас это очень популярный подарок как для женщин, так и для мужчин. Наполнение здесь может быть разнообразным - сладости, алкоголь, уход за телом и тому подобное.

Сейчас это очень популярный подарок как для женщин, так и для мужчин. Наполнение здесь может быть разнообразным - сладости, алкоголь, уход за телом и тому подобное. Сертификат Это один из самых популярных подарков на сегодняшний день, который непременно понравится мужчине. Ведь ваш любимый сможет сам выбрать себе впечатление. Можно приобрести сертификат в магазин, на дегустацию вин, в барбершоп, на какие-то мастер-классы.

Это один из самых популярных подарков на сегодняшний день, который непременно понравится мужчине. Ведь ваш любимый сможет сам выбрать себе впечатление. Можно приобрести сертификат в магазин, на дегустацию вин, в барбершоп, на какие-то мастер-классы. Теплая одежда и стильные аксессуары Это отличная классическая идея для того, чтобы порадовать своего мужа теплым свитером или стильным галстуком.

Это отличная классическая идея для того, чтобы порадовать своего мужа теплым свитером или стильным галстуком. Сумки, рюкзаки, кошельки Если вы знаете предпочтения своего мужа, тогда смело можете дарить ему любой аксессуар, стильный кошелек или фирменный ремень.

Если вы знаете предпочтения своего мужа, тогда смело можете дарить ему любой аксессуар, стильный кошелек или фирменный ремень. Духи или наборы по уходу за телом. Если ваш мужчина любит такие вещи на подарки, тогда можно смело класть под новогоднюю елку средства по уходу за телом и духи. Он наверняка будет в восторге от такого сюрприза.

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