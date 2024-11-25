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Что подарить любимому на Новый год 2025: вашему мужчине непременно понравится

Что подарить любимому на Новый год 2025: вашему мужчине непременно понравится

Что подарить мужчине на Новый год 2025 / Фото: Freepik

Какие подарки для мужчины или бойфренда можно положить под новогоднюю елку: полезные советы и подсказки.

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, а надо успеть сделать кучу всего, также позаботиться о подарках своим любимым.

Что подарить мужчине на Новый год 2025: топовые варианты подарков

  • Цифровые гаджеты. Здесь выбор безграничный – современная техника и электроника представлена вариантами на любой вкус и кошелек. Это могут быть наушники, фитнес-трекер, смартфон, планшет, колонка, беспроводная клавиатура и тому подобное. Вам останется только выбрать и красиво упаковать подарок.
  • Адвент-календарь Сейчас это очень популярный подарок как для женщин, так и для мужчин. Наполнение здесь может быть разнообразным - сладости, алкоголь, уход за телом и тому подобное.
  • Сертификат Это один из самых популярных подарков на сегодняшний день, который непременно понравится мужчине. Ведь ваш любимый сможет сам выбрать себе впечатление. Можно приобрести сертификат в магазин, на дегустацию вин, в барбершоп, на какие-то мастер-классы.
  • Теплая одежда и стильные аксессуары Это отличная классическая идея для того, чтобы порадовать своего мужа теплым свитером или стильным галстуком.
  • Сумки, рюкзаки, кошельки Если вы знаете предпочтения своего мужа, тогда смело можете дарить ему любой аксессуар, стильный кошелек или фирменный ремень.
  • Духи или наборы по уходу за телом. Если ваш мужчина любит такие вещи на подарки, тогда можно смело класть под новогоднюю елку средства по уходу за телом и духи. Он наверняка будет в восторге от такого сюрприза.

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