Что подарить любимому парню или мужчине на Новый год 2025: лучшие идеи под елку

Уже совсем скоро придет Новый 2025 год, а потому пора подумать о подарках под елку. Что можно выбрать для любимого парня или мужчины?

Книги

Одним из лучших подарков во все времена была и остается хорошая книга. С ней парень сможет отдохнуть, получить новые знания или погрузиться в фантастический мир приключений. Обязательно подбирайте книгу, которая точно придется по душе вашему любимому.

Теплая одежда

На улице зима, а это значит, что вязаные носки, шарфы, спортивный костюм или термобелье могут стать отличным подарком, даже если вы считаете, что они выглядят банально. Позаботьтесь о здоровье и комфорте своего любимого, он непременно оценит такую заботу.

Парфюмерия или косметика

Хотя может казаться, что мужчинам не нужно такое большое количество косметики, как женщинам, однако, они также нуждаются в специальном уходе. Особенно, если у вашего парня чувствительная кожа или вьющиеся волосы, с которыми трудно справиться. Духи являются отличным вариантом, если вы знаете предпочтения своего любимого.

Инструменты для дома

Дрель, шурокрут, перфоратор или набор отверток – все это всегда нужно иметь дома. Согласитесь, что очень приятно, когда ваш парень или мужчина выполняет по дому работу. Можно попросить его повесить картину или собрать шкаф.

Подарочный набор

Главная особенность такого подарка заключается в том, что в бокс вы можете положить вещи, которые могут понадобиться именно вашему парню. Например, соленые или сладкие вкусности, записные книжки, чашки и т.д.

Современная техника

Если у вас больший бюджет, вы можете подарить ему смарт-часы, наушники или планшет, о которых ваш парень давно мечтал. Такие гаджеты сегодня невероятно упрощают жизнь. Выбирая устройство, обязательно отталкивайтесь от предпочтений любимого, тщательно изучив все характеристики товаров.

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