Что подарить на День святого Николая детям: лучшие идеи 2024 года

Лучшие идеи подарков детям ко Дню святого Николая
Когда День святого Николая 2024 года
До 2023 года до перехода на новый календарь в Украине День святого Николая отмечали 19 декабря. С 2023 года дата праздников изменилась на 6 декабря. В 2024 году 6 декабря приходится на пятницу.
День святого Николая – это возможность создать сказку для детей, своих близких, что позволяет им почувствовать себя счастливее. Главное при покупке подарка, выбрать его с любовью и не откладывать покупку на последний момент.
Что подарить на День святого Николая детям
Больше всего ждут этого праздника дети, как это прекрасно проснуться утром и найти под подушкой подарок, который оставил Святой Николай.
Важно создать максимально волшебную атмосферу праздника, рассказать историю Святого Николая о том, как он любит радовать послушных детей и дарить им подарки. Можно написать от имени Николая письмо и прочитать малышу – как Николай рад, что малыш хорошо себя вел, был старательным и успешным.
Лучше всего – поддерживать ритуал дарения, подарок незаметно спрятать под подушкой, использовать носок с рождественским оформлением, который наполнить подарками и повесить в тайном месте.
Важно, чтобы это был сюрприз – чтобы ребенок сам отыскал свой подарок.
Какой подарок вы бы не выбрали на день Святого Николая, не забудьте добавить в подарок любимые сладости малыша.
Что подарить на Николая девочке
- Куклы – это первое, что может прийти в голову, когда нужно порадовать маленькую принцессу.
- Настольные игры любят и дети, и взрослые. Можно выбрать простую настольную игру, в которую ребенок будет играть с друзьями, или же более сложную игру для совместного времяпровождения с семьей. Обратите внимание на познавательные и развивающие игры, предназначенные для развития логического мышления, реакции и ловкости.
- Разнообразные игровые наборы. Это может быть кукольный дом с игрушечной техникой, наборами продуктов, посуды и мебели, наборы врача, повара, кондитера, кассира и т.д. Такой набор может стать первым шагом в выборе профессии.
- Разнообразные наборы для творчества – для создания аппликаций, рукоделия, мыловарения, лепки, мозаики.
- Пупсы. Девочки любят играть в "дочки-матери". Если ваша девочка, одна из них – подарите ей красивого пупсика или же набор пупсов. Такие наборы включают сменную одежду и разные аксессуары для кормления, купания и т.д.
Что подарить на Николая мальчику
- Практически все ребята любят конструкторы, главное, купить конструктор соответственно возрасту, чтобы малыш не загрустил, когда окажется, что занятие слишком простое или слишком сложное.
- Железная дорога. Малыш будет в восторге от поездов и различных интерактивных эффектов.
- Если ваш мальчик любит играть машинками, подарить автомобильный трек будет отличной идеей. Современные автомобильные треки – яркие, эффектные и многообразные.
- Игрушечное оружие – классический пистолет или автомат, различные бластеры, водяные пистолеты, помпы и прочее. Выбирайте безопасные игрушки с мягкими шарами.
- Настольные игры.
Важно, чтобы подарки были подобраны соответственно возрасту ребенка, делимся идеями соответствующих подарков.
Что подарить на День святого Николая дошкольникам
- Переводные наклейки.
- Шариковые ручки, которые превращаются в браслеты.
- Лазерные указки.
- Фломастеры или карандаши с раскраской.
- Мыльные пузыри.
- Трехмерные иллюстрированные книги.
- Энциклопедии.
- Наборы для творчества.
- Пазлы.
- Мел или пальчиковые краски.
- Яркие ростомеры.
- Конструкторы.
- Калейдоскоп.
- Развивающие игры
- Книги со сказками или фэнтези.
Что подарить на Николая детям школьного возраста
- Канцелярию – наборы для рисования, наборы ручек, карандашей, маркеров, фломастеров и т.д.
- Книги в соответствии с возрастом.
- Наборы для творчества.
- Наборы для экспериментов по химии, физике и т.д.
- Книги и энциклопедии в соответствии с возрастом.
- Различные развивающие игры.
- Рюкзак.
- Повербанк для ноутбука
- Теплые наушники.
- Нуеобходимый гаджет.
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