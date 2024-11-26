Что подарить на День святого Николая детям: лучшие идеи 2024 года

Когда День святого Николая 2024 года

До 2023 года до перехода на новый календарь в Украине День святого Николая отмечали 19 декабря. С 2023 года дата праздников изменилась на 6 декабря. В 2024 году 6 декабря приходится на пятницу.

День святого Николая – это возможность создать сказку для детей, своих близких, что позволяет им почувствовать себя счастливее. Главное при покупке подарка, выбрать его с любовью и не откладывать покупку на последний момент.

Что подарить на День святого Николая детям

Больше всего ждут этого праздника дети, как это прекрасно проснуться утром и найти под подушкой подарок, который оставил Святой Николай.

Важно создать максимально волшебную атмосферу праздника, рассказать историю Святого Николая о том, как он любит радовать послушных детей и дарить им подарки. Можно написать от имени Николая письмо и прочитать малышу – как Николай рад, что малыш хорошо себя вел, был старательным и успешным.

Лучше всего – поддерживать ритуал дарения, подарок незаметно спрятать под подушкой, использовать носок с рождественским оформлением, который наполнить подарками и повесить в тайном месте.

Важно, чтобы это был сюрприз – чтобы ребенок сам отыскал свой подарок.

Какой подарок вы бы не выбрали на день Святого Николая, не забудьте добавить в подарок любимые сладости малыша.

Что подарить на Николая девочке

Куклы – это первое, что может прийти в голову, когда нужно порадовать маленькую принцессу.

Настольные игры любят и дети, и взрослые. Можно выбрать простую настольную игру, в которую ребенок будет играть с друзьями, или же более сложную игру для совместного времяпровождения с семьей. Обратите внимание на познавательные и развивающие игры, предназначенные для развития логического мышления, реакции и ловкости.

Разнообразные игровые наборы. Это может быть кукольный дом с игрушечной техникой, наборами продуктов, посуды и мебели, наборы врача, повара, кондитера, кассира и т.д. Такой набор может стать первым шагом в выборе профессии.

Разнообразные наборы для творчества – для создания аппликаций, рукоделия, мыловарения, лепки, мозаики.

Пупсы. Девочки любят играть в "дочки-матери". Если ваша девочка, одна из них – подарите ей красивого пупсика или же набор пупсов. Такие наборы включают сменную одежду и разные аксессуары для кормления, купания и т.д.

Что подарить на Николая мальчику

Практически все ребята любят конструкторы, главное, купить конструктор соответственно возрасту, чтобы малыш не загрустил, когда окажется, что занятие слишком простое или слишком сложное.

Железная дорога. Малыш будет в восторге от поездов и различных интерактивных эффектов.

Если ваш мальчик любит играть машинками, подарить автомобильный трек будет отличной идеей. Современные автомобильные треки – яркие, эффектные и многообразные.

Игрушечное оружие – классический пистолет или автомат, различные бластеры, водяные пистолеты, помпы и прочее. Выбирайте безопасные игрушки с мягкими шарами.

Настольные игры.

Важно, чтобы подарки были подобраны соответственно возрасту ребенка, делимся идеями соответствующих подарков.

Что подарить на День святого Николая дошкольникам

Переводные наклейки.

Шариковые ручки, которые превращаются в браслеты.

Лазерные указки.

Фломастеры или карандаши с раскраской.

Мыльные пузыри.

Трехмерные иллюстрированные книги.

Энциклопедии.

Наборы для творчества.

Пазлы.

Мел или пальчиковые краски.

Яркие ростомеры.

Конструкторы.

Калейдоскоп.

Развивающие игры

Книги со сказками или фэнтези.

Что подарить на Николая детям школьного возраста

Канцелярию – наборы для рисования, наборы ручек, карандашей, маркеров, фломастеров и т.д.

Книги в соответствии с возрастом.

Наборы для творчества.

Наборы для экспериментов по химии, физике и т.д.

Книги и энциклопедии в соответствии с возрастом.

Различные развивающие игры.

Рюкзак.

Повербанк для ноутбука

Теплые наушники.

Нуеобходимый гаджет.

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