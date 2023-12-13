Что подарить на Новый 2024 год бабушкам и дедушкам, тем, которым никогда ничего не нужно: лучшие идеи

Сделать хороший подарок бабушке и дедушке на праздник, наверное, самое трудное среди всех членов семьи. Чаще всего, что можно от них услышать, когда спрашиваешь о подарках, что им ничего не нужно, и все у них есть, или что их семья – это лучший для них подарок.

Чтобы выбрать удачный новогодний подарок для дедушки и бабушки, нужно учесть их возраст, стиль жизни и привычки, предпочтения, то, что пожилые люди больше ценят пользу и практичность, чем символическое значение.

Если решили подарить что-то символическое, то пусть тогда это будет подарок сделанный вашими руками. Это будет символом вашей любви к ним.

Идеи подарков бабушкам и дедушкам

Фотоподарки

Фоторамка со снимками членов семьи, бабушки или дедушки в молодости, снимком внуков, для них всегда будет милым подарком. Можно также подготовить альбом с фотографиями, добавив к ним подписи и пожелания.

Можно не сомневаться, как умиляться дедушка и бабушки, когда получит в подарок на новый год настенный календарь с фото членов семьи, чашки с фотопечатью, подушки на которых будут любимые дети и внуки.

Очень удачным подарком будет профессиональная фотосессия.

Полезные для здоровья подарки

Старшему поколению нужно помогать заботиться о себе. Из-за своей деликатности они часто отказываются от этого, поэтому праздники — это подходящий момент сделать это. Оплатите обследование, которое давно нужно сделать, закажите нужные новые очки.

Подарите удобный автоматический тонометр, электронный термометр, глюкометр, массажер, органайзер для таблеток. В конце концов, подарите комплекс нужных витаминов.

Теплые подарки

Можно конечно обойтись теплыми носками, тапочками, но не плохо будет, если на Новый год пожилые люди получают в подарок мягкий теплый свитер или кофточку, шапку шарфик и/или перчатки для прогулки. Согреет их вашим теплом и мягкий плед. Пригодится и грелка, которая будет согревать и снимать боли.

Здоровые сладости

Не найдется наверняка бабушки или дедушки, которые не обрадуются вкусному чаю, кофе, конфетам, сладостям. Прекрасным подарком является мед, который можно выбрать на разные вкусы и в красивых баночках. Можно подарить наборы из сухофруктов или полезных масел — облепихового, льняного, тыквенного и т.п.

Бытовая техника, которая "облегчит жизнь"

Подарите старшему поколению то, что облегчит их жизнь, сэкономит время - миксер, блендер, мультиварку, простейшую кофеварку. Можно подумать и о более серьезном подарке — например, беспроводном пылесосе вместо тяжелого традиционного или тем более вместо веника.

Книги и не только

Для ценителей книги новая книга, которую распаковывают из праздничной цветной бумаги, — один из самых прекрасных подарков. Вместо обычной книги можно положить под елку аудиокнигу, которую можно послушать, не напрягая глаза. Для продвинутых хорошим подарком будет электронная книга с загруженными любимыми произведениями ваших родственников.

Подарки своими руками

Подарки сделанные своими руками – это всегда подарки «с душой». Это может быть особенная выпечка, украшения для жилья, елки и т.д.

Другие подарки

Подарок может быть и более изысканным, например набор нужной косметики, часы, билет в театр, на концерт, на массаж. Чтобы вы не подарили, ваши дедушка и бабушка будут безусловно довольны и благодарны за внимание и отзывчивость.

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