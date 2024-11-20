Что подарить на Новый 2025 год: лучшие идеи для близких и друзей, от чего лучше отказаться

Ищете лучшие подарки на Новый 2025 год для друзей и близких? Предлагаем вам идеи, которые помогут выбрать из тысячи вариантов.

Что дарить на год Зеленой Деревянной Змеи: символ оценит

Выбор подарка в год Змеи требует особого внимания, ведь это животное ценит те вещи, которые помогают развиваться как духовно, так и интеллектуально. Поэтому отличным выбором станут книги по философии, истории искусств или психологии. Особенно ценно, если вы сможете найти старинные издания или с подписью автора.

Также можно присмотреться к произведениям искусства. Выбирайте картины с природными пейзажами или скульптуры из натуральных материалов. Такое змея точно оценит. Очень важно, чтобы ваш подарок нес эстетическую ценность и глубокий смысл. Безвкусицу Змея просто не воспринимает.

Особое место занимают подарки, связанные с красотой и здоровьем. Выбирайте наборы для ароматерапии, натуральную косметику, сертификаты для похода в спа-салон. Обязательно отдавайте предпочтение экологичным брендам.

Что нельзя дарить на Новый год 2025

В год Змеи следует избегать некоторых подарков. В первую очередь, лучше отложить на другое время острые предметы: ножи, ножницы, иглы. Согласно древним поверьям, они способны "разрезать" благополучие и счастье. Не простите часы, потому что они символизируют ограниченное время и могут принести неудачу.

Дешевую бижутерию и подделки брендов Змея не оценит категорически. Также избегайте подарков, несущих агрессивную символику или отрицательную энергетику. Яркие вещи Змеи могут не понравиться, потому что они очень кричат, а символ 2025 года ценит гармонию во всем.

Идеи подарков на Новый 2025 год для друзей и коллег

Для друзей можете выбрать:

книгу любимого автора;

сертификат на уходовую процедуру;

сертификат на фотосессию или мастер-класс;

общую фотографию в нежной рамке;

билеты на любимого исполнителя или группу;

любимые духи;

раскраска по номерам для снятия стресса с карандашами.

А вот коллеги по работе непременно оценят следующие подарки:

интересную кружку;

шоколад ручной работы;

повербанк;

набор ручек;

термочашку;

планер;

вкусный кофе в дрипах;

блокнот;

душистая свеча для уютных вечеров.

Помните, что не обязательно выбирать ценный подарок на Новый год, важно, чтобы он шел от всей души и показывал, насколько дорог для вас человек.

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