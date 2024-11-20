Что подарить на Новый 2025 год: лучшие идеи для близких и друзей, от чего лучше отказаться

Ищете лучшие подарки на Новый 2025 год для друзей и близких? Предлагаем вам идеи, которые помогут выбрать из тысячи вариантов.
Что дарить на год Зеленой Деревянной Змеи: символ оценит
Выбор подарка в год Змеи требует особого внимания, ведь это животное ценит те вещи, которые помогают развиваться как духовно, так и интеллектуально. Поэтому отличным выбором станут книги по философии, истории искусств или психологии. Особенно ценно, если вы сможете найти старинные издания или с подписью автора.
Также можно присмотреться к произведениям искусства. Выбирайте картины с природными пейзажами или скульптуры из натуральных материалов. Такое змея точно оценит. Очень важно, чтобы ваш подарок нес эстетическую ценность и глубокий смысл. Безвкусицу Змея просто не воспринимает.
Особое место занимают подарки, связанные с красотой и здоровьем. Выбирайте наборы для ароматерапии, натуральную косметику, сертификаты для похода в спа-салон. Обязательно отдавайте предпочтение экологичным брендам.
Что нельзя дарить на Новый год 2025
В год Змеи следует избегать некоторых подарков. В первую очередь, лучше отложить на другое время острые предметы: ножи, ножницы, иглы. Согласно древним поверьям, они способны "разрезать" благополучие и счастье. Не простите часы, потому что они символизируют ограниченное время и могут принести неудачу.
Дешевую бижутерию и подделки брендов Змея не оценит категорически. Также избегайте подарков, несущих агрессивную символику или отрицательную энергетику. Яркие вещи Змеи могут не понравиться, потому что они очень кричат, а символ 2025 года ценит гармонию во всем.
Идеи подарков на Новый 2025 год для друзей и коллег
Для друзей можете выбрать:
- книгу любимого автора;
- сертификат на уходовую процедуру;
- сертификат на фотосессию или мастер-класс;
- общую фотографию в нежной рамке;
- билеты на любимого исполнителя или группу;
- любимые духи;
- раскраска по номерам для снятия стресса с карандашами.
А вот коллеги по работе непременно оценят следующие подарки:
- интересную кружку;
- шоколад ручной работы;
- повербанк;
- набор ручек;
- термочашку;
- планер;
- вкусный кофе в дрипах;
- блокнот;
- душистая свеча для уютных вечеров.
Помните, что не обязательно выбирать ценный подарок на Новый год, важно, чтобы он шел от всей души и показывал, насколько дорог для вас человек.
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