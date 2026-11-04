- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 4 мин
Что подарить на Рождество тем, у кого есть все: 10 душевных идей
Удачный подарок не обязательно должен быть дорогим или модным — гораздо приятнее получить вещь, отвечающую увлечениям, привычкам и маленьким мечтам человека.
Каждый год перед рождественскими праздниками повторяется одна и та же история: хочется порадовать родных чем-то особенным, но придумать подарок для человека, который вроде бы все имеет, бывает непросто.
Издание Bored Panda собрало идеи для тех, кому сложно угодить — от вещей для домашнего уюта до подарков для людей с конкретными увлечениями. ТСН.ua превратил их в универсальные подсказки, которые можно адаптировать к характеру и интересам близких.
10 идей рождественских подарков, которые не будут пылиться на полке
Рождественские подарки не обязательно должны быть дорогими или необычными — приятнее всего получать вещи, в которых чувствуется внимание к собственным увлечениям. Именно поэтому удачные идеи часто подсказывают повадки и маленькие радости близких людей.
1. Для мамы, которая любит готовить — альбом для семейных рецептов
Если человек готовит не по инструкции, а по вдохновению и собственной памяти, подарите ему красивый альбом для рецептов. Туда можно записывать любимые кушанья, семейные секреты, кулинарные эксперименты и маленькие истории, связанные с ними. Впоследствии, такой альбом может стать настоящей семейной реликвией и ценным наследием.
2. Для любителя растений — необычный декор для домашнего сада.
Разговаривающий со своими вазонами и радующийся каждому новому листочку оценит подарок, который сделает его зеленую коллекцию еще уютнее. Это может быть оригинальное кашпо, декоративная подставка или небольшой аксессуар, что превратит обычный вазон в украшение интерьера.
3. Для человека, который всегда носит с собой пол жизни, — вместительная сумка с характером
Если у вашего близкого человека в сумке найдется все: от блокнота и бутылки воды до зонта, косметички и перекуса, подарите ему удобную и вместительную сумку. Чтобы она не выглядела обыденно, выберите модель с забавным принтом или интересной аппликацией. Такой подарок будет не только практичным, но и подчеркнет характер владельца и будет напоминать о дарителе.
4. Для человека, который следит за здоровьем и любит спорт — подарок для восстановления
Регулярно тренирующиеся хорошо знают: важны не только нагрузка, но и отдых после них. Поэтому вместо очередного фитнес-гаджета можно подарить сертификат на спортивный массаж или сеанс обновления.
Еще одна интересная идея — персональное занятие с тренером по необычному для человека виду активности: например, скалолазанию, пилатесу или плаванию. Это и забота, и возможность попробовать что-нибудь новое.
5. Для путешественника — подарок, вдохновляющий на новое путешествие
Если кто-нибудь из близких постоянно рассказывает, куда хочет поехать в следующий раз, подарите ему книгу с интересными маршрутами или дневник путешественника. В нем можно планировать поездки, записывать впечатления, вклеивать билеты и хранить маленькие достопримечательности из разных стран и городов.
6. Для ценителя кофе — собственный маленький кофейный ритуал
Для человека, не представляющего утра без ароматного кофе, подарок может стать поводом превратить привычный ритуал в маленький праздник. Соберите для нее подборку необычных сортов зерен из разных стран мира или несколько вариантов кофе с интересными вкусовыми нотами.
Дополнить такой подарок можно красивой чашкой, стильным джезвом или френч-прессом. А еще — небольшой баночкой сиропа или специями, которые придадут напитку новый вкус.
7. Для того, кто любит принимать гостей, все для красивого угощения
Есть люди, которые получают удовольствие от того, что собирают друзей за столом. Для них хорошей идеей станет доска для подачи закусок, подборка необычных рецептов или сервировочные аксессуары. Такой подарок точно пригодится во время следующей домашней вечеринки.
8. Для поклонника гриля — маленькое гастрономическое приключение
Если человек любит готовить мясо, рыбу или овощи на огне, подарите ему возможность экспериментировать со вкусами. Это может быть набор необычных специй, подборка авторских маринадов или книга с рецептами блюд на гриле. Такой презент поможет разнообразить привычное меню.
9. Для книголюба — книжные радости и полезные аксессуары
Если вы хорошо знаете литературные вкусы человека и то, какие книги он давно хочет прочесть, можно подарить именно такое издание или красивый сборник произведений любимого автора. Но если не уверены, что выбрать, лучше не рисковать: книголюбы часто очень конкретны.
В таком случае подойдут необычная закладка, подставка для книги, лампа для чтения, чехол для электронной книги или сертификат в книжный магазин, где человек сам выберет то, что действительно придется ему по душе.
10. Для творческого человека — набор для нового увлечения
Любящий мастерить, конструировать, рисовать или создавать что-то собственноручно, обрадуется возможности попробовать новое занятие. Это может быть набор для сборки декоративной композиции, создания украшений, работы с керамикой или другого творческого хобби. Такой подарок дарит не только готовую вещь, но несколько часов приятного процесса.
Лучший подарок — тот, в котором есть внимание
Чтобы найти удачный рождественский подарок, не обязательно искать что-нибудь дорогое или необычное. Достаточно вспомнить, чем человек увлекается, о чем давно говорит или постоянно не хватает времени. Именно такие мелкие подсказки часто помогают придумать самый меткий сюрприз.
И даже самая простая вещь может стать особенной, если дополнить ее открыткой с теплыми словами, общей фотографией или маленькой деталью, понятной только вам двоим. Ведь рождественский подарок — это, прежде всего, способ напомнить близкому человеку, что вы его хорошо знаете и цените.