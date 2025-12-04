Что подарить на Святого Николая 2025: лучшие идеи под подушку для детей и взрослых

Святой Николай / © unsplash.com

Для взрослых этот праздник нередко превращается в настоящее искусство: что же положить под подушку, чтобы подарок был небанальным, практичным и одновременно вызвал тот же «вау-эффект», но без лишних затрат? Подарок на Николая — это не просто вещь, а часть той праздничной магии, внимания и тепла, которой мы обмениваемся с близкими.

ТСН.ua собрал самые лучшие идеи.

Как выбрать подарок правильно

Чтобы не ошибиться с выбором, следует учесть несколько простых критериев:

возраст и интересы получателя — подарок должен соответствовать характеру человека;

польза и практичность — хорошо, когда вещь нужна, или приносит эмоции;

бюджет — определите лимит, ведь внимание важнее стоимости;

эффект сюрприза — подарок должен вызвать радость и восхищение.

Среди проверенных и традиционно популярных вариантов остаются сладости, особенно индивидуальная подборка любимых вкусностей, шоколадки, печенье или коврижки. Также актуальны мягкие игрушки и настольные игры, в частности пазлы и конструкторы, а для всех возрастов подойдут интересные книги. Хорошим выбором станут творческие наборы для лепки, рисования или научных экспериментов.

Особой популярностью пользуются одежда и уютные вещи, как носки, пижамы или теплые аксессуары, дающие комфорт зимой.

Для подростков и современных детей в 2025 году особым хитом стали герои из серии Italian Brainrot. Это те же забавные персонажи — Балерина Капучина, Бомбардиро Крокодило, Тун Тун Сахур и другие.

Они обрели популярность у TikTok и стали своеобразным символом поколения с особым чувством юмора. Такая игрушка под подушкой не только вызовет смех, но и попадет точно в тренд, который будут говорить в школе или компании друзей.

Что подарить взрослым

Если выбираете что-то для взрослого — стоит подумать о вещах с теплом. Это могут быть пижама, шарф или шерстяные носки, которые ассоциируются со спокойствием и домашним уютом. Подарок может быть и более практичным — термочашка для утреннего кофе в дороге, хорошая книга, ароматическая свеча, кардхолдер, блокнот для планов или небольшой beauty-набор. Главное, чтобы вещь была не случайной, а выбрана с мыслью о человеке.

Прекрасным решением станет подарок-впечатление. Билеты в кино, сертификат на ужин в любимом заведении, поход в SPA или просто кофе на двоих — это напоминание, что тепло можно дарить не только вещами, но и общими моментами. Иногда именно такой подарок ценится больше всего.

На Николая нет неправильных подарков. Есть только те, которые дарят внимание, улыбку и ощущение, что о тебе помнят. Даже маленький сюрприз под подушкой может превратить зимнее утро в сказку и для ребенка, и для взрослого.

