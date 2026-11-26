Подарки / иллюстративное фото

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Обычная бумага, карандаши, пластилин или наклейки могут стать прекрасным подарком на День святого Николая, ведь польза и качество подарка вовсе не зависят от его высокой цены. Об этом говорят специалисты Американской академии педиатрии, советуя родителям готовить небольшие сюрпризы в соответствии с увлечениями ребенка.

ТСН.ua собрал пять простых идей для различных увлечений — от рисования до семейных игр.

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Если у вас ограниченный бюджет — подойдет простой альбом, небольшой набор материалов или одна игра, которую вы сможете сразу опробовать вместе с ребенком. Обращайте внимание на возрастные ограничения, выбирайте нетоксичные материалы и избегайте мелких деталей, которыми малыш может подавиться.

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1. Личный альбом с наклейками для собственных историй

Ребёнку, который любит рисовать и придумывать сюжеты, можно подарить альбом, карандаши и наклейки. Его страницы станут местом для собственных персонажей, рисунков и маленьких историй.

Предложите ребенку вместе оформить обложку, а что будет внутри, пусть он решит сам. Такой подарок легко собрать самостоятельно из нескольких простых вещей. Если дома уже есть карандаши — просто дополните их альбомом и наклейками на тему, которая сейчас нравится ребенку.

Еще одна идея — семейный альбом с фотографиями и рисунками, который рекомендует создать вместе с ребенком бесплатный австралийский онлайн-ресурс для родителей «Raising Children Network».

2. Материалы для лепки, из которых рождаются уникальные персонажи

Лепка отлично подойдет ребенку, который любит что-то создавать своими руками. Начать работу можно с простой идеи — слепить забавного персонажа, а дальше вместе придумывать, где он живет и в какие приключения попадает. Педиатры относят наборы для лепки к полезным творческим подаркам, ведь они эффективно развивают мелкую моторику.

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В качестве подарка выберите небольшой набор в пределах своего бюджета. Во время игры спросите, кого ребенок хочет изобразить, и присоединитесь к его замыслу — он может сам распределить персонажей между вами.

3. Компактная настольная или карточная игра для совместного вечера

Ребёнку, который любит компанию, предложите игру, к которой смогут присоединиться родные или друзья. Американская академия педиатрии отмечает, что обычные карточные и настольные игры дают взрослым и детям возможность общаться и весело проводить время вместе.

Начните с компактной игры с простыми правилами и темой, которая заинтересует ребенка. Перед покупкой посмотрите, на сколько игроков она рассчитана, чтобы дома сразу нашлась нужная компания. К подарку можно добавить собственное обещание — сыграть вместе в тот же вечер, когда ребенок получил свой подарок.

4. Пазл с любимыми персонажами или сюжетом

Пазл — отличный выбор для ребенка, которому нравится соединять детали и наблюдать, как постепенно складывается цельный рисунок. Педиатры рекомендуют такие игрушки, ведь они учат находить решения и развивают мелкую моторику.

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Выбирайте картинку, которую ребенку будет интересно рассматривать, и уровень сложности, соответствующий его возрасту. Небольшой пазл с увлекательным сюжетом станет прекрасным совместным занятием в праздничный вечер, если ребенок захочет складывать его вместе с вами.

5. Книга о том, что интересует ребенка именно сейчас

Книгу легче подобрать, когда вы знаете, о чём ребёнок с удовольствием расспрашивает или какие истории просит рассказать ещё раз. Кому-то нравятся сказки, а кому-то — космос или различные изобретения. Ориентируйтесь на нынешние увлечения ребенка и подберите небольшую книжку именно на такую тему.

Педиатры считают книги одним из лучших поводов поговорить с ребенком и провести время вместе. С маленькими детьми можно почитать вслух, рассмотреть картинки и поговорить о персонажах. А если ребенок уже читает самостоятельно, попросите его найти отрывок, который он хочет вам зачитать или обсудить.

Письмо Николаю поможет услышать желания ребенка

Если вы не можете выбрать между несколькими идеями, предложите ребенку написать письмо святому Николаю и рассказать о своих увлечениях и мечтах. Малыш может нарисовать желаемый подарок, а вы поможете записать его слова.

Ранее ТСН.ua писал о том, какие сладости можно подарить ребенку на День святого Николая. В частности, популярными сладкими подарками являются шоколад, пряники, домашнее печенье и конфеты, которые можно положить под подушку или собрать в праздничный набор. Если хочется приготовить угощение своими руками, достаточно простого рецепта и нескольких качественных ингредиентов, например, для миколайчиков с медом и пряностями, домашних шоколадных трюфелей или имбирного печенья с глазурью.

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